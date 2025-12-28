求人求職者比率は、日本の労働市場における需給バランスを表しています。指標は月次発行されています。この指標は、労働市場と全国経済発展の包括的な評価に使用されています。

求人/応募比率は、求職と求人の比率を表します。これは、経済における雇用の健全性を示す指標です。労働市場の需給状況を示す代表的な指標です。公共職業安定所を通じた求人・求職に限られること，また，新規学卒者は除かれている点に留意する必要があります。

予想よりも高い数値は日本円に対してプラスと見なされ、予想よりも低い数値はマイナスと見なされます。

日本では、新卒と中途採用に明確な違いがあり、多くの企業は新卒を好む傾向があります。これは日本の企業が終身雇用を古くから採用してきたことに由来し、新卒を企業文化に馴染ませやすいという特徴に起因します。

日本では人手不足であると言われるが、それに伴って募集の賃金が上昇するわけではありません。日本では残業手当が不当に支払われないことも多いが、多くの日本人はそれでもデモや転職をしないことが多いという実情があります。これは転職を繰り返すことが基本的には良くないこととされる社会通念によります。

