経済指標カレンダー
日本求人求職者比率 (Japan Jobs to Applicants Ratio)
|低
|1.18
|1.18
|
1.18
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.17
|
1.18
|次の発表
|実際
|予測
|
前
求人求職者比率は、日本の労働市場における需給バランスを表しています。指標は月次発行されています。この指標は、労働市場と全国経済発展の包括的な評価に使用されています。
求人/応募比率は、求職と求人の比率を表します。これは、経済における雇用の健全性を示す指標です。労働市場の需給状況を示す代表的な指標です。公共職業安定所を通じた求人・求職に限られること，また，新規学卒者は除かれている点に留意する必要があります。
予想よりも高い数値は日本円に対してプラスと見なされ、予想よりも低い数値はマイナスと見なされます。
日本では、新卒と中途採用に明確な違いがあり、多くの企業は新卒を好む傾向があります。これは日本の企業が終身雇用を古くから採用してきたことに由来し、新卒を企業文化に馴染ませやすいという特徴に起因します。
日本では人手不足であると言われるが、それに伴って募集の賃金が上昇するわけではありません。日本では残業手当が不当に支払われないことも多いが、多くの日本人はそれでもデモや転職をしないことが多いという実情があります。これは転職を繰り返すことが基本的には良くないこととされる社会通念によります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本求人求職者比率 (Japan Jobs to Applicants Ratio)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
