カレンダーセクション

経済指標カレンダー

EIA米国製油所原油の日々の投入量の変化 (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
米国大統領エネルギー情報管理 (U.S. Energy Information Administration)
セクター
ビジネス
N/D
0.128 M
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

エネルギー情報局(EIA)製油所の原油投入量の変更データは、精製のために受け取った油の量に関する全国の製油所の定期的な調査に基づいて毎週公開されます。

週次レポートはカットオフ方式を使用して実施されます。この方法では、以前のレポートで示された数量に基づいて、企業が最大から最小にランク付けされます。企業は、総サンプルが精製油の総量の約90％を占めるように選択されます。企業は、安全なファイル転送を使用して、ファックスまたはインターネットでデータを報告します。収集されたデータは自動的に処理されます。

EIAは、この報告書をWPSR(Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告)に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。

製油所インプットの成長は、石油生産活動の増加を示しています。指標自体はドル相場に大きな影響を与えませんが、エコノミストは通常、原油在庫の変更など、より重要な他の石油市場指標と組み合わせてのみデータを分析します。

直近値:

実際のデータ

"EIA米国製油所原油の日々の投入量の変化 (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
19 12月 2025
N/D
0.128 M
12 12月 2025
0.128 M
-0.016 M
5 12月 2025
-0.016 M
0.433 M
28 11月 2025
0.433 M
0.211 M
21 11月 2025
0.211 M
0.259 M
14 11月 2025
0.259 M
0.717 M
7 11月 2025
0.717 M
0.037 M
31 10月 2025
0.037 M
-0.511 M
24 10月 2025
-0.511 M
0.600 M
17 10月 2025
0.600 M
-1.167 M
10 10月 2025
-1.167 M
0.129 M
3 10月 2025
0.129 M
-0.308 M
26 9月 2025
-0.308 M
0.052 M
19 9月 2025
0.052 M
-0.394 M
12 9月 2025
-0.394 M
-0.051 M
5 9月 2025
-0.051 M
-0.011 M
29 8月 2025
-0.011 M
-0.328 M
22 8月 2025
-0.328 M
0.028 M
15 8月 2025
0.028 M
0.056 M
8 8月 2025
0.056 M
0.213 M
1 8月 2025
0.213 M
-0.025 M
25 7月 2025
-0.025 M
0.087 M
18 7月 2025
0.087 M
-0.157 M
11 7月 2025
-0.157 M
-0.099 M
4 7月 2025
-0.099 M
0.118 M
27 6月 2025
0.118 M
0.125 M
20 6月 2025
0.125 M
-0.364 M
13 6月 2025
-0.364 M
0.228 M
6 6月 2025
0.228 M
0.670 M
30 5月 2025
0.670 M
-0.162 M
23 5月 2025
-0.162 M
0.089 M
16 5月 2025
0.089 M
0.330 M
9 5月 2025
0.330 M
-0.007 M
2 5月 2025
-0.007 M
0.189 M
25 4月 2025
0.189 M
0.325 M
18 4月 2025
0.325 M
-0.063 M
11 4月 2025
-0.063 M
0.069 M
4 4月 2025
0.069 M
-0.192 M
28 3月 2025
-0.192 M
0.087 M
21 3月 2025
0.087 M
-0.045 M
14 3月 2025
-0.045 M
0.321 M
7 3月 2025
0.321 M
-0.346 M
28 2月 2025
-0.346 M
0.317 M
21 2月 2025
0.317 M
-0.015 M
14 2月 2025
-0.015 M
0.082 M
7 2月 2025
0.082 M
0.160 M
31 1月 2025
0.160 M
-0.333 M
24 1月 2025
-0.333 M
-1.125 M
17 1月 2025
-1.125 M
-0.255 M
10 1月 2025
-0.255 M
0.045 M
1234567
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード