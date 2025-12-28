経済指標カレンダー
日本銀行(BoJ)金利決定 (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)
|高
|0.8%
|
0.5%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
0.8%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
日銀は国の行政機関ではないものの金融政策は行政の範疇に属すると考えられ、独立行政委員会に準じる存在と位置づけられています。
物価の長期的な安定はマクロ経済的に重要であるところ、政治部門は短期的な手法をとることを選好しがちであるため、長期的な公益確保・政治的中立性の観点から自主性・独立性が認められています。
日銀金利決定は年8回なされます。規制当局の金利は、商業銀行に融資を提供するために使用されます。金利設定は、日本銀行が通貨の強さを規制するために使用する通貨政策の主要な道具の1つです。日本銀行（BOJ）の政策審議会メンバーは、どこで金利を設定すべきかについて合意に達します。
景気が悪い時には金利が下げられ、景気が良い時には金利が上げられます。あまりに景気が悪すぎて金利がマイナスになった年もあります。「失われた20年」とも呼ばれる長期的な不況の影響もあり、日本銀行は長期的な金融緩和を行っています。
短期金利が通貨評価の主要因であるため、トレーダーは金利の変動を注意深く観察します。
直近値:
実際のデータ
"日本銀行(BoJ)金利決定 (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
