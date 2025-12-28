日本の先行指数は、生産や雇用などのさまざまな経済活動における重要な経済指標の変動を統合しています。これは、経済の現在の状態を理解し、将来の予測に貢献するために作成された指数です。

日本景気先行指数は、日本にとって主要な12の指標の組み合わせです。これらには、株式、機械の注文、株価、その他の重要な中長期経済指標が含まれます。

これは先行指標です。アナリストらは、先行指数が、報告期間の6〜9ヶ月後の国内景気の先行きを予測していると信じます。

この指数は、経済の将来の方向を予測するように設計されています。経済動向のうち、指数は、経済動向に先立って変動する先行シリーズの財務統計から作成されます。主要なシリーズ統計には、最終需要商品在庫率指数、新規求人の数、およびTSE在庫指数が含まれます。

期待値を上回る指標値は、日本円にとってプラスと見なされます。

直近値: