カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本先行指標前月比 (Japan Leading Index m/m)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
内閣府 (Cabinet Office)
セクター
ビジネス
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

日本の先行指数は、生産や雇用などのさまざまな経済活動における重要な経済指標の変動を統合しています。これは、経済の現在の状態を理解し、将来の予測に貢献するために作成された指数です。

日本景気先行指数は、日本にとって主要な12の指標の組み合わせです。これらには、株式、機械の注文、株価、その他の重要な中長期経済指標が含まれます。

これは先行指標です。アナリストらは、先行指数が、報告期間の6〜9ヶ月後の国内景気の先行きを予測していると信じます。

この指数は、経済の将来の方向を予測するように設計されています。経済動向のうち、指数は、経済動向に先立って変動する先行シリーズの財務統計から作成されます。主要なシリーズ統計には、最終需要商品在庫率指数、新規求人の数、およびTSE在庫指数が含まれます。

期待値を上回る指標値は、日本円にとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

"日本先行指標前月比 (Japan Leading Index m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
10月 2025 予備的
N/D
9月 2025
N/D
9月 2025 予備的
N/D
0.9%
8月 2025
0.9%
1.3%
8月 2025 予備的
1.3%
1.1%
7月 2025
1.1%
0.8%
7月 2025 予備的
0.8%
0.6%
6月 2025
0.8%
1.3%
6月 2025 予備的
1.3%
0.6%
5月 2025
0.6%
1.1%
5月 2025 予備的
1.1%
-3.4%
4月 2025
-3.4%
-4.2%
4月 2025 予備的
-4.2%
-0.2%
3月 2025
-0.1%
-0.5%
3月 2025 予備的
-0.5%
-0.2%
2月 2025
-0.3%
-0.3%
2月 2025 予備的
-0.3%
0.3%
1月 2025
0.4%
0.1%
1月 2025 予備的
0.1%
0.3%
12月 2024
0.5%
1.1%
12月 2024 予備的
1.1%
-1.4%
11月 2024
-1.6%
-2.1%
11月 2024 予備的
-2.1%
0.2%
10月 2024
0.2%
-0.3%
10月 2024 予備的
-0.3%
1.9%
9月 2024
2.2%
2.5%
9月 2024 予備的
2.5%
-2.4%
8月 2024
-2.4%
-2.6%
8月 2024 予備的
-2.6%
0.2%
7月 2024
0.2%
0.4%
7月 2024 予備的
0.4%
-1.9%
6月 2024
-2.1%
-2.6%
6月 2024 予備的
-2.6%
0.3%
5月 2024
0.3%
0.2%
5月 2024 予備的
0.2%
-0.8%
4月 2024
-0.8%
-0.1%
4月 2024 予備的
-0.1%
0.0%
3月 2024
0.1%
-0.7%
3月 2024 予備的
-0.7%
2.3%
2月 2024
2.3%
2.3%
2月 2024 予備的
2.3%
-0.4%
1月 2024
-0.4%
-0.6%
1月 2024 予備的
-0.6%
1.8%
12月 2023
2.1%
1.9%
12月 2023 予備的
1.9%
-0.9%
11月 2023
-1.3%
-1.2%
11月 2023 予備的
-1.2%
-0.4%
10月 2023
-0.4%
-0.6%
10月 2023 予備的
-0.6%
-0.2%
12345678
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード