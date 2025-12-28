経済指標カレンダー
米国コア個人消費支出価格指数(PCE)価格指数前月比 (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m)
|高
|N/D
|0.2%
|
0.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
コアPCE価格指数前月比は、報告月に米国居住者が購入した消費財及びサービスの固定品目の前月と比較した価格の変化を示しています。この指標は「PCEデフレーター」とも呼ばれていて、家計の耐久財、非耐久財、サービスへの実質支出と帰属支出が考慮されています。食品及びエネルギー価格は、揮発性が高いためにコア指数の計算から除外されています。
この指数は2009年の基準に基づいてベンチマークされています。
PCE指数の伸びは、通常、商品やサービスの価格の上昇に伴うため、この指数は米国のインフレ率の測定値に含まれています。
あと1つの米国消費者物価指数CPIと比較すると、米国連邦準備制度理事会による経済状況分析にはPCEが利用されます。これは、PCEの計算式では、消費者行動の短期的な変化の影響を考慮に入れ、品目を調整することができるのに対し、CPI計算での消費者品目及びそのコンポーネントの加重は、2年ごとにのみ改訂されるからです。したがって、PCEはより完全にインフレを測定します。
指数の伸びは、米ドル相場にプラスの影響を与えることがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国コア個人消費支出価格指数(PCE)価格指数前月比 (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
