米商品先物取引委員会（CFTC）の金投機筋ポジション週間報告書は、市場に存在し、非商業（投機的）トレーダーによって開かれた金の売買ポジションの総量の差を反映しています。この報告書には、米国の先物市場（シカゴとニューヨークの取引所）のみが含まれており、指標は、米国におけるS＆P500のポジションの純資産です。

非商業トレーダーは、先物やオプション市場でヘッジなしのポジションを開きます。このグループには、投機的な操作のみが含まれます。同じトレーダーは、いくつかの資産を持つ取引と他の取引と非商業の商業として定義することができます。この分類はCFTC報告書に反映されています。

CFTCはトレーダーとアナリストが市場の動向を理解するのに役立つトレーダーの正味のポジションとコミットメントに関する報告書を発行しています。これらの報告書は、FCMブローカー、清算会社及び為替取引所が提供するポジションに関するデータに基づいて作成されています。CFTC分析部門はデータを提供するのみで、そのようなポジションの比率がなぜ形成されたのかについては説明しません。

S＆P500は、米国株式市場の2つの主要指標の1つです。指数は、株券相場の変化を特徴付けます。これは、米国最大の500社の株価指数で構成されています。指数の変化に加えて、アナリストはしばしば指数先物の純ポジションを監視します。純ポジションは、米国株式市場の短期的な見通しを間接的に特徴づけることができます。

直近値:

実際のデータ

"CFTC金投機筋ポジション (CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
-172.5 K
23 9月 2025
-172.5 K
-225.1 K
16 9月 2025
-225.1 K
-173.7 K
9 9月 2025
-173.7 K
-161.1 K
2 9月 2025
-161.1 K
-187.8 K
26 8月 2025
-187.8 K
-171.5 K
19 8月 2025
-171.5 K
-192.1 K
12 8月 2025
-192.1 K
-139.6 K
5 8月 2025
-139.6 K
-163.2 K
29 7月 2025
-163.2 K
-168.5 K
22 7月 2025
-168.5 K
-167.8 K
15 7月 2025
-167.8 K
-140.0 K
8 7月 2025
-140.0 K
-86.8 K
1 7月 2025
-86.8 K
-144.8 K
24 6月 2025
-144.8 K
-174.1 K
17 6月 2025
-174.1 K
-127.7 K
10 6月 2025
-127.7 K
-69.4 K
3 6月 2025
-69.4 K
-53.0 K
27 5月 2025
-53.0 K
-96.6 K
20 5月 2025
-96.6 K
-122.2 K
13 5月 2025
-122.2 K
-76.4 K
6 5月 2025
-76.4 K
-78.7 K
29 4月 2025
-78.7 K
-75.9 K
22 4月 2025
-75.9 K
-63.1 K
15 4月 2025
-63.1 K
-28.7 K
8 4月 2025
-28.7 K
-19.0 K
1 4月 2025
-19.0 K
-53.4 K
25 3月 2025
-53.4 K
68.3 K
18 3月 2025
68.3 K
80.6 K
11 3月 2025
80.6 K
32.1 K
4 3月 2025
32.1 K
-32.8 K
25 2月 2025
-32.8 K
-40.0 K
18 2月 2025
-40.0 K
-17.1 K
11 2月 2025
-17.1 K
-4.8 K
4 2月 2025
-4.8 K
-56.2 K
28 1月 2025
-56.2 K
-75.7 K
21 1月 2025
-75.7 K
-30.5 K
14 1月 2025
-30.5 K
-62.2 K
7 1月 2025
-62.2 K
-63.8 K
12345678...12
