スペイン消費者物価の調和指数(HICP)前年比 (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)
|中
|3.2%
|3.1%
|
3.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|3.5%
|
3.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
スペイン消費者物価の調和指数(HICP)前年比は、インフレの一般的な尺度を提供し、異なる国々における前年からの変化を比較できるようにすることを目的とした統計的指標です。消費者物価の調和指数は、方法論と実施の点で消費者物価指数と非常によく似ています。そのため、方法論の詳細、統計プロセスの側面(計算単位、種類、頻度など)、出版計画、および周期性に関するデータは、CPI計算方法論に記載されています。
価格データは、各機関に対して自動的に作成された調査から収集されます。インタビュアーは、消費品目に含まれる商品とサービスの価格、およびこれらの商品とサービスの配布を文書に書き留めます。各インタビュアーは、大型スーパーマーケットとショッピングセンターを除いて、1か所を訪問します。調査から受け取った約22万の価格が月ごとに処理されます。価格は中央事務所でさらに処理されます。指数はそれらに基づいて計算され、翌月の最初の2週間以内に公表されます。ほとんどの欧州連合諸国と同様に、CPIの計算に含まれる価格は、確率係数を除外し、分析された人口特性に準拠するように、特定の事前定義された方法で選択されます。
調和指数は、商品およびサービスの全範囲を網羅することを目的としていますが、計算には、消費者品目全体の金額の1/1000以上を占めるもののみが含まれます。望ましいレベルの比較可能性を維持するために、国によって異なる商品およびサービスのグループが追加または除外されています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スペイン消費者物価の調和指数(HICP)前年比 (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
