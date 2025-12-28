経済指標カレンダー
カナダ小売売上高前月比 (Canada Retail Sales m/m)
|中
|-0.2%
|-0.3%
|
-0.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.3%
|
-0.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カナダ小売売上高前月比は、指定された月に小売店で販売された商品の価値の前月に比べた変化を示します。この指標は、さまざまなタイプとサイズの小売店の統計に基づいて計算されます。計算には、大型のスーパーマーケットと小規模店、また別に電子商業小売商が含まれます。計算には、自動販売機オペレーター、燃料販売店、その他の直接販売店は含まれていません。計算された指数は、季節調整されており、数ヶ月は小売売上高のピーク期間とみなされます。
小売販売データでは、カナダにおける消費者行動の重要な月次指標が提供されます。それは、GDPの重要な要素です。カナダ銀行は、金利決定を採用する際に、この指標を考慮に入れます。企業は、営業効率を追跡し、投資戦略を準備するために、小売売上高指数を使用します。
小売売上レポートの発表は、カナダドルの相場に影響を与える可能性があります。小売売上高の伸びの鈍化は、消費者支出水準の低下を示します。これは経済活動の低下を招き、カナダドル相場にマイナスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カナダ小売売上高前月比 (Canada Retail Sales m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
