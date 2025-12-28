経済指標カレンダー
米5年債入札 (United States 5-Year Note Auction)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
市場
|中
|3.747%
|
3.562%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
3.747%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
5年債入札は、5年間で満期となる財務省証券の利回りを表します。利回りは米国政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。
直近値:
実際のデータ
"米5年債入札 (United States 5-Year Note Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3.747%
3.562%
3.562%
3.625%
3.625%
3.710%
3.710%
3.724%
3.724%
3.983%
3.983%
3.879%
3.879%
4.071%
4.071%
3.995%
3.995%
4.100%
4.100%
4.123%
4.123%
4.330%
4.330%
4.478%
4.478%
4.197%
4.197%
4.138%
4.138%
3.519%
3.519%
3.645%
3.645%
4.121%
4.121%
4.331%
4.331%
4.553%
4.553%
4.659%
4.659%
4.235%
4.235%
4.320%
4.320%
4.055%
4.055%
3.801%
3.801%
4.420%
4.420%
4.899%
4.899%
4.659%
4.659%
4.400%
4.400%
4.170%
4.170%
4.019%
4.019%
3.749%
3.749%
3.500%
3.500%
3.665%
3.665%
4.109%
4.109%
3.530%
3.530%
3.973%
3.973%
3.974%
3.974%
4.192%
4.192%
4.228%
4.228%
3.230%
3.230%
2.860%
2.860%
3.271%
3.271%
2.736%
2.736%
2.785%
2.785%
2.543%
2.543%
1.880%
1.880%
1.533%
1.533%
1.263%
1.263%
1.319%
1.319%
1.157%
