経済指標カレンダー
米国住宅販売契約指数前年比 (United States Pending Home Sales y/y)
|低
|2.6%
|-6.0%
|
-0.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
住宅販売契約指数（Pending Home Sales）前年比は、指定された月に署名された住宅販売契約の数を前年と比較して反映します。計算には、既存の戸建て住宅、マンション、コンドミニアム、協同組合住宅の売買契約書が含まれています。
この報告書は、米国国立不動産協会によって発表されます。詳細版には、販売数の絶対数と金額ベースの評価（地域別の平均販売価格）が含まれます。データは、北東、中西、南、西の4つの地域に提供されています。この指標は季節調整されています。
契約の完了には平均6-8週間かかるため、住宅販売契約指数は米国住宅市場の最終売上げを2ヶ月前に予測する先行指標となります。この指標によって、あと1つの重要な指標である中古住宅販売件の値を予測することができます。
この指数はアナリストは、大規模なサンプルサイズ（全国の地域をカバーする）の指数と、住宅市場を評価する上でより客観的な単身の家に加えて提供されるアパートに関する情報については住宅着工. この指標は、住宅市場の強さと総需要を特徴づけるものです。また、住宅保険や家財道具などの関連商品の販売の中期的な動向を間接的に見通すことができます。
指数の伸びは、米ドル相場にプラスの影響を与えることがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国住宅販売契約指数前年比 (United States Pending Home Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用