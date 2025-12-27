カレンダーセクション

経済指標カレンダー

中国の経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.9% 3 Q 2024 0.7% 期次
失業率 5.0% 11月 2024 5.0% 月次
CPI前年比 0.7% 11月 2025 0.2% 月次
貿易収支 ¥​692.80 B 11月 2024 ¥​679.10 B 月次

経済指標カレンダー

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.27 01:30, CNY, 工業利益YTD前年比, 実際: 0.1%, 前: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, 製造業PMI, 予測: 49.3, 前: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, 非製造業PMI, 予測: 49.9, 前: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, 統合PMI, 前: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, Caixin製造業PMI, 予測: 50.1, 前: 49.9
2026.01.05 01:45, CNY, Caixinサービス業PMI, 予測: 52.3, 前: 52.1
2026.01.05 01:45, CNY, Caixin複合PMI, 前: 51.2

経済指標

GDP 最後 参照 頻度
GDP YTD前年比 4.8% 3 Q 2024 5.0% 期次
国内総生産前年比 4.6% 3 Q 2024 4.7% 期次
国内総生産前期比 0.9% 3 Q 2024 0.7% 期次
労働 最後 参照 頻度
失業率 5.0% 11月 2024 5.0% 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 0.7% 11月 2025 0.2% 月次
CPI前月比 -0.1% 11月 2025 0.2% 月次
PPI前年比 -2.2% 11月 2025 -2.1% 月次
金銭 最後 参照 頻度
PBC M2マネーストック前年比 N/D 11月 2025 8.2% 月次
PBC新規ローン N/D 11月 2025 ¥​-0.020 兆 月次
PBC未払いローンの伸び前年比 N/D 11月 2025 6.5% 月次
外国直接投資YTD前年比 -7.5% 11月 2025 -10.3% 月次
外貨準備 $​3.346 兆 11月 2025 $​3.343 兆 月次
取引 最後 参照 頻度
USD貿易収支 $​97.44 B 11月 2024 $​95.72 B 月次
USD輸入前年比 -3.9% 11月 2024 -2.3% 月次
USD輸出前年比 6.7% 11月 2024 12.7% 月次
貿易収支 ¥​692.80 B 11月 2024 ¥​679.10 B 月次
輸入前年比 -4.7% 11月 2024 -3.7% 月次
輸出前年比 5.8% 11月 2024 11.2% 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
Caixinサービス業PMI 52.1 11月 2025 52.6 月次
Caixin製造業PMI 49.9 11月 2025 50.6 月次
Caixin複合PMI 51.2 11月 2025 51.8 月次
固定資産投資前年比 -2.6% 11月 2025 -1.7% 月次
工業利益YTD前年比 0.1% 11月 2025 1.9% 月次
工業利益前年比 0.8% 6月 2022 -6.5% 月次
統合PMI 49.7 11月 2025 50.0 月次
製造業PMI 49.2 11月 2025 49.0 月次
鉱工業生産YTD前年比 6.0% 11月 2025 6.1% 月次
鉱工業生産前年比 4.8% 11月 2025 4.9% 月次
非製造業PMI 49.5 11月 2025 50.1 月次
消費者 最後 参照 頻度
小売売上高YTD前年比 4.0% 11月 2025 4.3% 月次
小売売上高前年比 1.3% 11月 2025 2.9% 月次