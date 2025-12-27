経済指標カレンダー
中国の経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|期次
|失業率
|5.0%
|11月 2024
|5.0%
|月次
|CPI前年比
|0.7%
|11月 2025
|0.2%
|月次
|貿易収支
|¥692.80 B
|11月 2024
|¥679.10 B
|月次
経済指標カレンダー
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.27 01:30, CNY, 工業利益YTD前年比, 実際: 0.1%, 前: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, 製造業PMI, 予測: 49.3, 前: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, 非製造業PMI, 予測: 49.9, 前: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, 統合PMI, 前: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, Caixin製造業PMI, 予測: 50.1, 前: 49.9
2026.01.05 01:45, CNY, Caixinサービス業PMI, 予測: 52.3, 前: 52.1
2026.01.05 01:45, CNY, Caixin複合PMI, 前: 51.2
経済指標
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|GDP YTD前年比
|4.8%
|3 Q 2024
|5.0%
|期次
|国内総生産前年比
|4.6%
|3 Q 2024
|4.7%
|期次
|国内総生産前期比
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|失業率
|5.0%
|11月 2024
|5.0%
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|0.7%
|11月 2025
|0.2%
|月次
|CPI前月比
|-0.1%
|11月 2025
|0.2%
|月次
|PPI前年比
|-2.2%
|11月 2025
|-2.1%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|PBC M2マネーストック前年比
|N/D
|11月 2025
|8.2%
|月次
|PBC新規ローン
|N/D
|11月 2025
|¥-0.020 兆
|月次
|PBC未払いローンの伸び前年比
|N/D
|11月 2025
|6.5%
|月次
|外国直接投資YTD前年比
|-7.5%
|11月 2025
|-10.3%
|月次
|外貨準備
|$3.346 兆
|11月 2025
|$3.343 兆
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|USD貿易収支
|$97.44 B
|11月 2024
|$95.72 B
|月次
|USD輸入前年比
|-3.9%
|11月 2024
|-2.3%
|月次
|USD輸出前年比
|6.7%
|11月 2024
|12.7%
|月次
|貿易収支
|¥692.80 B
|11月 2024
|¥679.10 B
|月次
|輸入前年比
|-4.7%
|11月 2024
|-3.7%
|月次
|輸出前年比
|5.8%
|11月 2024
|11.2%
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|Caixinサービス業PMI
|52.1
|11月 2025
|52.6
|月次
|Caixin製造業PMI
|49.9
|11月 2025
|50.6
|月次
|Caixin複合PMI
|51.2
|11月 2025
|51.8
|月次
|固定資産投資前年比
|-2.6%
|11月 2025
|-1.7%
|月次
|工業利益YTD前年比
|0.1%
|11月 2025
|1.9%
|月次
|工業利益前年比
|0.8%
|6月 2022
|-6.5%
|月次
|統合PMI
|49.7
|11月 2025
|50.0
|月次
|製造業PMI
|49.2
|11月 2025
|49.0
|月次
|鉱工業生産YTD前年比
|6.0%
|11月 2025
|6.1%
|月次
|鉱工業生産前年比
|4.8%
|11月 2025
|4.9%
|月次
|非製造業PMI
|49.5
|11月 2025
|50.1
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|小売売上高YTD前年比
|4.0%
|11月 2025
|4.3%
|月次
|小売売上高前年比
|1.3%
|11月 2025
|2.9%
|月次