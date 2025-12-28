経済指標カレンダー
CFTC BRL投機筋ポジション (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)
週次報告書「商品先物取引委員会(CFTC)」は、米国先物市場の「投機筋」オペレーターのネットポジションに関する詳細を提供しています。データは、主にシカゴおよびニューヨークの証券取引所の先物市場の参加者が保有するポジションに対応しています。
「デイトレーダー」や「スイングトレーダー」などの投機的に操作するトレーダーは「投機筋」に分類されます。同じトレーダーは、一部の資産において「デイトレーダー」、別の資産において「保有者」(長期的に取引するトレーダー)として定義されることもあります。これはすべて、「商品先物取引委員会(CFTC)」報告書に反映されています。
CFTCは、トレーダーやアナリストが市場のダイナミクスを理解できるように、完了した取引とポジションに関する報告書を公開しています。これらの報告書は、商品取引員(Futures Commission Merchant、FCM)に登録されている証券会社、清算会社、証券取引所が提供するポジションに関するデータに基づいています。CFTCの分析部門は情報のみを提供しますが、特定の種類のポジションが蓄積される理由については説明しません。
BRLの投機的購入ポジションの増加は、間接的にこの通貨の市場活動の増加を示していますが、世界規模に比べてデータ量が少ないため、価格に直接的な影響はありません。
直近値:
実際のデータ
"CFTC BRL投機筋ポジション (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用