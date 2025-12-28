カレンダーセクション

CFTC BRL投機筋ポジション (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)

国：
ブラジル
BRL, ブラジルレアル
情報源：
米国大統領商品先物取引委員会 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
週次報告書「商品先物取引委員会(CFTC)」は、米国先物市場の「投機筋」オペレーターのネットポジションに関する詳細を提供しています。データは、主にシカゴおよびニューヨークの証券取引所の先物市場の参加者が保有するポジションに対応しています。

「デイトレーダー」や「スイングトレーダー」などの投機的に操作するトレーダーは「投機筋」に分類されます。同じトレーダーは、一部の資産において「デイトレーダー」、別の資産において「保有者」(長期的に取引するトレーダー)として定義されることもあります。これはすべて、「商品先物取引委員会(CFTC)」報告書に反映されています。

CFTCは、トレーダーやアナリストが市場のダイナミクスを理解できるように、完了した取引とポジションに関する報告書を公開しています。これらの報告書は、商品取引員(Futures Commission Merchant、FCM)に登録されている証券会社、清算会社、証券取引所が提供するポジションに関するデータに基づいています。CFTCの分析部門は情報のみを提供しますが、特定の種類のポジションが蓄積される理由については説明しません。

BRLの投機的購入ポジションの増加は、間接的にこの通貨の市場活動の増加を示していますが、世界規模に比べてデータ量が少ないため、価格に直接的な影響はありません。

直近値:

実際のデータ

"CFTC BRL投機筋ポジション (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
65.5 K
23 9月 2025
65.5 K
62.2 K
16 9月 2025
62.2 K
56.1 K
9 9月 2025
56.1 K
33.2 K
2 9月 2025
33.2 K
28.9 K
26 8月 2025
28.9 K
30.4 K
19 8月 2025
30.4 K
39.6 K
12 8月 2025
39.6 K
24.6 K
5 8月 2025
24.6 K
23.9 K
29 7月 2025
23.9 K
25.9 K
22 7月 2025
25.9 K
24.2 K
15 7月 2025
24.2 K
49.0 K
8 7月 2025
49.0 K
52.2 K
1 7月 2025
52.2 K
44.7 K
24 6月 2025
44.7 K
51.7 K
17 6月 2025
51.7 K
39.3 K
10 6月 2025
39.3 K
30.8 K
3 6月 2025
30.8 K
46.8 K
27 5月 2025
46.8 K
26.3 K
20 5月 2025
26.3 K
43.5 K
13 5月 2025
43.5 K
25.0 K
6 5月 2025
25.0 K
68.3 K
29 4月 2025
68.3 K
49.9 K
22 4月 2025
49.9 K
49.0 K
15 4月 2025
49.0 K
45.1 K
8 4月 2025
45.1 K
37.0 K
1 4月 2025
37.0 K
40.3 K
25 3月 2025
40.3 K
40.7 K
18 3月 2025
40.7 K
41.9 K
11 3月 2025
41.9 K
43.2 K
4 3月 2025
43.2 K
2.4 K
25 2月 2025
2.4 K
0.9 K
18 2月 2025
0.9 K
1.1 K
11 2月 2025
1.1 K
0.2 K
4 2月 2025
0.2 K
-38.5 K
28 1月 2025
-38.5 K
-34.1 K
21 1月 2025
-34.1 K
-34.9 K
14 1月 2025
-34.9 K
-33.0 K
7 1月 2025
-33.0 K
-20.7 K
24 12月 2024
-20.7 K
-20.9 K
17 12月 2024
-20.9 K
-16.4 K
10 12月 2024
-16.4 K
-17.4 K
3 12月 2024
-17.4 K
-7.6 K
26 11月 2024
-7.6 K
-7.3 K
12345678
