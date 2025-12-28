一般市場価格指数(IGP-M)は、Getulio Vargas Foundationによって毎月発行されます。IGP-DIと同様に、この指数は、広域生産者価格指数(IPA-M、 60％)、消費者価格指数(CPI-M、30％)、全国建設費指数(INCC-M、10％)の3つの価格指数の加重平均を同じ割合で使用して計算されます。

IGP-Mの目的は、人口、消費の変動を監視して、ブラジル経済のさまざまな部門(産業、建設、農業、小売業、および世帯に提供されるサービス)の価格の動きを検証することです。これらの部門の品目の価格が前月に比べて高いほど、インフレ率は高くなります。

要約すると、IGP-Mは、ブラジルの経済状況のマッピングを行い、収入の開発を担当するほぼすべての部門をまとめるため、ブラジルの経済収支の測定値を提供します。IGP-M指数は、学校の授業料、レンタル価格、電気エネルギー料金の調整など、契約上の値の再調整にブラジルで最も使用されている指数です。また、財務省IGP-Mなど、ブラジル財務省が発行する政府証券の指数としても使用されます。 この指数の負の値は、調査の参照期間にブラジルでデフレが発生したことを示しています。

