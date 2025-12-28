サービス感指数は、サービス部門のビジネス感情を反映します。この指数は、サービス部門での最大の企業の調査に基づいて毎月計算されています。計算は季節調整されています。

ユーロ圏のサンプルサイズは、ユーロ圏のサービス業のすべての部門を代表する約18,000社です。各国の企業数は、特定の国のユーロ圏経済への貢献度に応じて計算されます。

担当者は、過去3ヶ月間のビジネス感情に関する質問に回答し、ビジネス状況の見通しと次の四半期の期待される産品価格を提供します。指数は、質問に対する調査回答の要約残高の算術平均として計算されます。

過去3ヶ月間のビジネス状況について（改善、悪化、変わらない）

過去3ヶ月間のサービスの需要の変化について（増加、減少、変わらない）

今後3ヶ月間のサービスの期待される需要について（伸びる、落ちる、同じレベルにとどまる）

回答者は、定性的なものではなく、上記の変数の定性的な評価を提供するよう求められます。

その一般化された性質のために、ユーロ圏におけるビジネス状況の相対的なイメージが反映されています。経済学者は、それを経済発展の複合指標の1つと考えます。指標の伸びは、サービス部門の状況の改善を示しており、経済開発の主要指標となっています。投資家は、指数の成長を、適切な企業への投資を増やすシグナルとして解釈します。

指数の変化は、通常、ユーロ相場に弱く短期的な影響を与えます。しかし、指数チャートの急激な動きは、変化する経済状況の重要な指標とみなすことができます。

