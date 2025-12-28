カレンダーセクション

CFTC EUR投機筋ポジション (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
米国大統領商品先物取引委員会 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
セクター
市場
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
米商品先物取引委員会（CFTC）のEUR投機筋ポジション週間報告書は、市場に存在し、非商業（投機的）トレーダーによって開かれたEURの売買ポジションの総量の差を反映しています。この報告書には、米国の先物市場（シカゴとニューヨークの取引所）のみが含まれており、指標は米国におけるEURの買いポジションの総量です。

非商業トレーダーは、先物やオプション市場でヘッジなしのポジションを開きます。このグループには、投機的な操作のみが含まれます。同じトレーダーは、いくつかの資産を持つ取引と他の取引と非商業の商業として定義することができます。この分類はCFTC報告書に反映されています。

CFTCはトレーダーとアナリストが市場の動向を理解するのに役立つトレーダーの正味のポジションとコミットメントに関する報告書を発行しています。これらの報告書は、FCMブローカー、清算会社及び為替取引所が提供するポジションに関するデータに基づいて作成されています。CFTC分析部門はデータを提供するのみで、そのようなポジションの比率がなぜ形成されたのかについては説明しません。

長期投機的ユーロポジションの増加は、ユーロ市場の活動の増加を示しますが、表現されるデータ量が世界規模と比較して少ないため、価格に直接影響を与えることはありません。

直近値:

実際のデータ

"CFTC EUR投機筋ポジション (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
114.3 K
23 9月 2025
114.3 K
117.8 K
16 9月 2025
117.8 K
125.7 K
9 9月 2025
125.7 K
119.6 K
2 9月 2025
119.6 K
123.0 K
26 8月 2025
123.0 K
118.7 K
19 8月 2025
118.7 K
115.4 K
12 8月 2025
115.4 K
116.0 K
5 8月 2025
116.0 K
123.4 K
29 7月 2025
123.4 K
125.5 K
22 7月 2025
125.5 K
128.2 K
15 7月 2025
128.2 K
120.6 K
8 7月 2025
120.6 K
107.5 K
1 7月 2025
107.5 K
111.1 K
24 6月 2025
111.1 K
101.6 K
17 6月 2025
101.6 K
93.0 K
10 6月 2025
93.0 K
82.8 K
3 6月 2025
82.8 K
79.5 K
27 5月 2025
79.5 K
74.5 K
20 5月 2025
74.5 K
84.8 K
13 5月 2025
84.8 K
75.7 K
6 5月 2025
75.7 K
75.8 K
29 4月 2025
75.8 K
65.0 K
22 4月 2025
65.0 K
69.3 K
15 4月 2025
69.3 K
60.0 K
8 4月 2025
60.0 K
51.8 K
1 4月 2025
51.8 K
65.5 K
25 3月 2025
65.5 K
59.4 K
18 3月 2025
59.4 K
13.1 K
11 3月 2025
13.1 K
-10.1 K
4 3月 2025
-10.1 K
-25.4 K
25 2月 2025
-25.4 K
-51.4 K
18 2月 2025
-51.4 K
-64.4 K
11 2月 2025
-64.4 K
-58.6 K
4 2月 2025
-58.6 K
-66.6 K
28 1月 2025
-66.6 K
-62.5 K
21 1月 2025
-62.5 K
-60.4 K
14 1月 2025
-60.4 K
-64.1 K
7 1月 2025
-64.1 K
-68.5 K
12345678...19
エクスポート

