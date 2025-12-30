経済指標カレンダー
米国住宅販売契約指数 (United States Pending Home Sales Index)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
ハウジング
|低
|79.2
|
76.7
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
住宅販売契約指数は、住宅部門活動の主要な指標です。計算には、既存の戸建て住宅、マンション、コンドミニアム、協同組合住宅の売買契約書が含まれています。契約は実際の売却の1〜2ヶ月前に効力を発するため、通常、第2次住宅市場販売報告より1〜2ヶ月早いです。
直近値:
実際のデータ
"米国住宅販売契約指数 (United States Pending Home Sales Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
79.2
76.7
10月 2025
76.3
74.9
9月 2025
74.8
74.8
8月 2025
74.7
71.8
7月 2025
71.7
72.0
6月 2025
72.0
72.6
5月 2025
72.6
71.3
4月 2025
71.3
76.1
3月 2025
76.5
72.1
2月 2025
72.0
70.6
1月 2025
70.6
74.0
12月 2024
74.2
78.5
11月 2024
79.0
77.3
10月 2024
77.4
75.9
9月 2024
75.8
70.6
8月 2024
70.6
70.2
7月 2024
70.2
74.3
6月 2024
74.3
70.9
5月 2024
70.8
72.3
4月 2024
72.3
78.3
3月 2024
78.2
75.6
2月 2024
75.6
74.4
1月 2024
74.3
78.1
12月 2023
77.3
71.4
11月 2023
71.6
71.6
10月 2023
71.4
72.5
9月 2023
72.6
71.8
8月 2023
71.8
77.3
7月 2023
77.6
76.9
6月 2023
76.8
76.6
5月 2023
76.5
78.6
4月 2023
78.9
78.9
3月 2023
78.9
83.2
2月 2023
83.2
82.5
1月 2023
82.5
76.3
12月 2022
76.9
75.0
11月 2022
73.9
77.0
10月 2022
77.1
80.8
9月 2022
79.5
88.5
8月 2022
88.4
90.2
7月 2022
89.8
90.7
6月 2022
91.0
99.6
5月 2022
99.9
99.2
4月 2022
99.3
103.3
3月 2022
103.7
105.0
2月 2022
104.9
109.4
1月 2022
109.5
116.1
12月 2021
117.7
122.3
11月 2021
122.4
125.2
10月 2021
125.2
116.5
