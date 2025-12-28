エネルギー情報局（EIA）のクッシング原油在庫変動は、WTI原油価格の変化の最も重要な要因の1つです。WTIベンチマークはクッシング（オクラホマ州）で決定されます。現在、クッシングは世界の主要原油取引の拠点の一つです。WTI 先物はクッシングへの配達を暗示します。

この指標は、米国エネルギー省のエネルギー情報管理局の週報に掲載されています。

EIAは、この報告書をWPSR（Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告）に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。

クッシングでの石油貯蔵量の増加は、石油需要の減少を示し、石油価格は世界的に下落する可能性があります。クッシングでの貯蔵量の減少は、原油価格にプラスの影響を与える可能性があります。しかし、この価格の変化は短期的なものです。クッシングの株式が数週間連続して増減した場合にのみ、市場での傾向が形成されます。

直近値: