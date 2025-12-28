航空機を除く非防衛資本財受注は報告月の米国製造業会社が受注した資本財の受注額の前月と比較した変化を測定します。非国防資本には、米国国防総省の命令で製造された航空機や製品（武器、軍服など）は含まれていません。

資本財には、大小さまざまな財・サービスの製造業者の資産が含まれます。自動車、装備品、農業機械、輸送、医療機器などが含まれます。資本財には、大型で複雑なものだけでなく、ケーブル、呼吸器、デジタル機器、楽器、美容機器などが含まれます。

したがって、資本財の注文は、業界及びサービス部門の発展の主要指標と考えることができます。経済学者は、企業が活動の拡大を計画しているかどうか（減価償却費、すなわち有形資産価値の年間損失額）を評価するために指標を分析します。

資本財注文数の増加は、生産活動の拡大と全国的な事業環境の改善を予測することができます。したがって、その伸びはドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: