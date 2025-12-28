経済指標カレンダー
ミシガン大学の米国期待インフレ (University of Michigan United States Inflation Expectations)
|中
|4.2%
|4.1%
|
4.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|4.3%
|
4.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ミシガン大学の期待インフレは、米国消費者が今後12ヶ月間の商品やサービスの価格上昇の可能性をどのように推定しているかを示します。指数は、少なくとも500米国の世帯の電話調査から収集されたデータに基づいて毎月計算されます。アンケートには、消費者心理の3つの広範な分野、すなわち個人金融、ビジネス条件、購買力に関する50以上の質問が含まれています。
インフレ期待は、回答者が以下の質問にどのように答えるかに基づいて評価されます。
- 次の12ヶ月間に価格が上昇する/下落する/変化しないと考えていますか。
- 今後12ヶ月間の増加/減少の割合はどのくらいだと思いますか
また、消費者は同じ期間の実質収入を予測します。
ミシガン大学の期待インフレ指数は、消費者がどのような変化を期待し、将来どのようにお金を使うのかを評価することができます。指数は通常、インフレを特徴づける他の指標（CPIなど）とよく相関しています。アンケートは、アラスカとハワイを除いて、全国の日常生活を網羅しています。そのため、指数はインフレと消費者活動の代表的な先行指標とみなされます。
低い指数値は消費者が価格上昇を期待していないことを示します。逆に、指数の伸びは、世帯が価格上昇の準備が整っていることを示唆します。ミシガンのインフレ期待指数の伸びは、一般に米ドルにとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ミシガン大学の米国期待インフレ (University of Michigan United States Inflation Expectations)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
