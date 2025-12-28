カレンダーセクション

経済指標カレンダー

ミシガン大学の米国期待インフレ (University of Michigan United States Inflation Expectations)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
ミシガン大学 (University of Michigan)
セクター
価格
4.2% 4.1%
4.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
4.3%
4.2%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

ミシガン大学の期待インフレは、米国消費者が今後12ヶ月間の商品やサービスの価格上昇の可能性をどのように推定しているかを示します。指数は、少なくとも500米国の世帯の電話調査から収集されたデータに基づいて毎月計算されます。アンケートには、消費者心理の3つの広範な分野、すなわち個人金融、ビジネス条件、購買力に関する50以上の質問が含まれています。

インフレ期待は、回答者が以下の質問にどのように答えるかに基づいて評価されます。

  • 次の12ヶ月間に価格が上昇する/下落する/変化しないと考えていますか。
  • 今後12ヶ月間の増加/減少の割合はどのくらいだと思いますか

また、消費者は同じ期間の実質収入を予測します。

ミシガン大学の期待インフレ指数は、消費者がどのような変化を期待し、将来どのようにお金を使うのかを評価することができます。指数は通常、インフレを特徴づける他の指標（CPIなど）とよく相関しています。アンケートは、アラスカとハワイを除いて、全国の日常生活を網羅しています。そのため、指数はインフレと消費者活動の代表的な先行指標とみなされます。

低い指数値は消費者が価格上昇を期待していないことを示します。逆に、指数の伸びは、世帯が価格上昇の準備が整っていることを示唆します。ミシガンのインフレ期待指数の伸びは、一般に米ドルにとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ミシガン大学の米国期待インフレ (University of Michigan United States Inflation Expectations)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
4.2%
4.1%
4.1%
12月 2025 予備的
4.1%
3.9%
4.5%
11月 2025
4.5%
4.7%
4.7%
11月 2025 予備的
4.7%
5.3%
4.6%
10月 2025
4.6%
4.6%
4.6%
10月 2025 予備的
4.6%
4.8%
4.7%
9月 2025
4.7%
4.8%
4.8%
9月 2025 予備的
4.8%
4.1%
4.8%
8月 2025
4.8%
4.9%
4.9%
8月 2025 予備的
4.9%
4.5%
4.5%
7月 2025
4.5%
4.4%
4.4%
7月 2025 予備的
4.4%
5.7%
5.0%
6月 2025
5.0%
5.1%
5.1%
6月 2025 予備的
5.1%
7.6%
6.6%
5月 2025
6.6%
7.3%
7.3%
5月 2025 予備的
7.3%
7.7%
6.5%
4月 2025
6.5%
6.7%
6.7%
4月 2025 予備的
6.7%
5.4%
5.0%
3月 2025
5.0%
4.9%
4.9%
3月 2025 予備的
4.9%
4.3%
4.3%
2月 2025
4.3%
4.3%
4.3%
2月 2025 予備的
4.3%
3.0%
3.3%
1月 2025
3.3%
3.3%
3.3%
1月 2025 予備的
3.3%
2.6%
2.8%
12月 2024
2.8%
2.9%
2.9%
12月 2024 予備的
2.9%
2.4%
2.6%
11月 2024
2.6%
2.6%
2.6%
11月 2024 予備的
2.6%
2.7%
2.7%
10月 2024
2.7%
2.9%
2.9%
10月 2024 予備的
2.9%
2.7%
2.7%
9月 2024
2.7%
2.7%
2.7%
9月 2024 予備的
2.7%
2.8%
2.8%
8月 2024
2.8%
2.9%
2.9%
8月 2024 予備的
2.9%
2.7%
2.9%
7月 2024
2.9%
2.9%
2.9%
7月 2024 予備的
2.9%
2.5%
3.0%
6月 2024
3.0%
3.3%
3.3%
6月 2024 予備的
3.3%
2.8%
3.3%
5月 2024
3.3%
3.5%
3.5%
5月 2024 予備的
3.5%
3.0%
3.2%
4月 2024
3.2%
3.1%
4月 2024 予備的
3.1%
3.1%
2.9%
3月 2024
2.9%
3.0%
3月 2024 予備的
3.0%
2.4%
3.0%
2月 2024
3.0%
3.0%
2月 2024 予備的
3.0%
3.0%
2.9%
1月 2024
2.9%
2.9%
1月 2024 予備的
2.9%
1.9%
3.1%
12月 2023
3.1%
3.1%
12月 2023 予備的
3.1%
4.4%
4.5%
12345678
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード