経済指標カレンダー
東京消費者物価指数(CPI) s.a. 前月比 (Tokyo Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)
|低
|-0.2%
|
0.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
-0.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
東京都区部消費者物価指数(CPI)は、東京都区部の世帯が購入した商品やサービスの価格の変化を測定します。この指数は、指定された月の消費者の視点からの価格の前月と比較した変化を見積もっています。計算には、家計支出を特徴づける商品やサービスが含まれていますが、税金や社会保険料は含まれていません。
一部の商品やサービス、特に特定の種類の果物や野菜の価格は、顕著な季節変動の影響を受けます。季節変動は通常、周期的な性質を持っています。調整を適用して、季節の影響を回避し、月ごとの効率的なCPI比較を可能にします。
東京CPIは、全国CPIに先立ってリリースされ、国内インフレの予備評価を提供します。
指数は、総務省が発表した小売価格統計調査に基づいて作成されます。統計収集は1946年8月に開始されました。一般的な統計は、東京圏消費者物価指数などの一地域の指数とは異なり、全国消費者物価指数を指します。
東京は巨大な都市であり、他の地域と比較して価格が高くなる傾向があります。特に、家賃が他のエリアより数倍高く、消費行動が抑制される場所があります。ただし、平均所得も大きいため、無条件に言えない状態です。
予測値を超える指標値は、円相場にプラスの影響を及ぼします。
直近値:
実際のデータ
"東京消費者物価指数(CPI) s.a. 前月比 (Tokyo Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
