経済指標カレンダー
日本失業率 (Japan Unemployment Rate)
|低
|2.6%
|2.4%
|
2.6%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.4%
|
2.6%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
失業率は、全民間労働力に関連する失業者の割合です。失業者は、現在就業可能で積極的に仕事を探しているが雇用されていない15歳から74歳までの人を指します。
予想を上回る読みは日本円にとってプラスと見られます。
失業率は、前月中に失業し、積極的に雇用を求めている総労働力の割合を測定します。日本経済は個人消費よりも産業部門に依存しているため、このデータは他国からの雇用データに比べて影響が小さい傾向があります。日本の労働市場は低成長の現在でも世界が驚くほどの低い失業率を維持しています。
近年の失業率は、不況時で5%台です。失業者数を労働力人口で割った数値です。
日本では完全失業率ともいわれ、労働力人口に占める完全失業者の割合を示します。若年者層(15〜24歳)で、平均値よりも高くなっています。近年、失業率は改善されていますが、政府によるデータ改ざんの疑いがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本失業率 (Japan Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
