経済指標カレンダー
南アフリカ物価指数(PPI)前年比 (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)
|低
|2.9%
|2.3%
|
2.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.0%
|
2.9%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
生産者物価指数(PPI)前年比は、報告月に南アフリカの生産者が生産する商品およびサービスの販売価格の前年同月と比較した変化率を示します。この指数は、価格の変化を生産者の観点から示しています。その値は、製品の売上高に直接関連するVATや類似の税金を含まない基本価格を使用して計算されます。実際の価格変動を反映するために、実際の取引量が計算に使用されます。
この指標は、南アフリカ統計局が最終製品、中間工業製品、電気と水、鉱業と農業の価格に関するデータを収集する月次調査に基づいて計算されます。計算に参加するすべての製品には、個別の重みが与えられます。指数は特定の参照期間の価格に相対して計算されます。このバージョンでは、指数は前年同月と比較した変化率を測定します。
PPIは、製品が小売市場に出現する前に、生産レベルでの価格変動を記録します。これによって、消費者レベルでの価格のさらなる変化を予測することができます。PPIは、インフレ圧力の先行指標として用いられています。そのデータは、金融政策の準備に使用されます。
指標の伸びは、ZAR相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"南アフリカ物価指数(PPI)前年比 (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
