カレンダーセクション

経済指標カレンダー

米国商品貿易収支 (United States Goods Trade Balance)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
(米商務省)国勢調査局 (Census Bureau)
セクター
取引
N/D $​-94.837 B
$​-85.541 B
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

財貿易収支は、国の貿易収支の一部で、報告月の財の輸入と輸出の差額です。

経済学者はこの指標を用いて、製造部門の活動と海外貿易の流れの強さを測定します。

輸出よりも多くの財及びサービスを輸入している国は、貿易赤字があります。米国のように経済が高度に発展している国では、これは、労働集約型の生産が海外に移転され、インフレを抑制し、高い生活水準を維持することを意味します。輸出が輸入を上回ると、経済学者は貿易黒字を指摘します。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費できるよりも多くの財を生産していることを示しています。

貿易収支がドル相場に与える影響はあいまいであり、景気循環の背景やその他の経済指標（例: GDPの動き）に左右されます。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。逆に、経済が急速に成長すれば、先進国は価格競争を確実にするために輸入を発展させることを好みます。これらの動きはそれに応じてドルに影響を及ぼす。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国商品貿易収支 (United States Goods Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
N/D
$​-94.837 B
$​-85.541 B
8月 2025
$​-85.541 B
$​42.847 B
$​-102.840 B
7月 2025
$​-103.566 B
$​-129.438 B
$​-84.854 B
6月 2025
$​-85.988 B
$​-128.313 B
$​-96.423 B
5月 2025
$​-96.587 B
$​-144.702 B
$​-86.965 B
4月 2025
$​-87.624 B
$​-177.209 B
$​-162.253 B
3月 2025
$​-161.985 B
$​-163.347 B
$​-147.849 B
2月 2025
$​-147.914 B
$​-142.841 B
$​-155.572 B
1月 2025
$​-153.263 B
$​-109.391 B
$​-122.014 B
12月 2024
$​-122.111 B
$​-100.910 B
$​-103.504 B
11月 2024
$​-102.857 B
$​-100.836 B
$​-98.257 B
10月 2024
$​-99.078 B
$​-101.418 B
$​-108.694 B
9月 2024
$​-108.226 B
$​-98.745 B
$​-94.218 B
8月 2024
$​-94.258 B
$​-100.512 B
$​-102.838 B
7月 2024
$​-102.662 B
$​-94.099 B
$​-96.558 B
6月 2024
$​-96.840 B
$​-98.542 B
$​-99.369 B
5月 2024
$​-100.617 B
$​-97.628 B
$​-97.954 B
4月 2024
$​-99.407 B
$​-91.788 B
$​-92.291 B
3月 2024
$​-91.831 B
$​-89.343 B
$​-90.304 B
2月 2024
$​-91.836 B
$​-88.495 B
$​-90.509 B
1月 2024
$​-90.202 B
$​-90.012 B
$​-87.892 B
12月 2023
$​-88.463 B
$​-88.877 B
$​-89.332 B
11月 2023
$​-90.273 B
$​-88.283 B
$​-89.563 B
10月 2023
$​-89.836 B
$​-85.411 B
$​-86.844 B
9月 2023
$​-85.783 B
$​-88.089 B
$​-84.642 B
8月 2023
$​-84.271 B
$​-90.036 B
$​-90.921 B
7月 2023
$​-91.175 B
$​-89.944 B
$​-88.829 B
6月 2023
$​-87.835 B
$​-94.513 B
$​-91.861 B
5月 2023
$​-91.133 B
$​-91.379 B
$​-97.095 B
4月 2023
$​-96.768 B
$​-88.502 B
$​-82.696 B
3月 2023
$​-84.576 B
$​-91.496 B
$​-91.987 B
2月 2023
$​-91.626 B
$​-91.496 B
$​-91.086 B
1月 2023
$​-91.500 B
$​-87.356 B
$​-89.700 B
12月 2022
$​-90.300 B
$​-96.175 B
$​-82.900 B
11月 2022
$​-83.300 B
$​-112.576 B
$​-98.800 B
10月 2022
$​-99.000 B
$​-99.491 B
$​-91.900 B
9月 2022
$​-92.221 B
$​-90.265 B
$​-87.279 B
8月 2022
$​-87.300 B
$​-94.222 B
$​-90.200 B
7月 2022
$​-89.060 B
$​-102.193 B
$​-98.591 B
6月 2022
$​-98.183 B
$​-106.358 B
$​-104.041 B
5月 2022
$​-104.310 B
$​-112.750 B
$​-106.701 B
4月 2022
$​-105.942 B
$​-128.063 B
$​-125.937 B
3月 2022
$​-125.324 B
$​-114.927 B
$​-106.345 B
2月 2022
$​-106.586 B
$​-102.226 B
$​-107.571 B
1月 2022
$​-107.630 B
$​-95.257 B
$​-100.474 B
12月 2021
$​-100.960 B
$​-92.807 B
$​-98.040 B
11月 2021
$​-97.778 B
$​-89.183 B
$​-83.196 B
10月 2021
$​-82.891 B
$​-92.293 B
$​-97.031 B
9月 2021
$​-96.252 B
$​-88.180 B
$​-88.164 B
8月 2021
$​-87.600 B
$​-88.690 B
$​-86.819 B
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード