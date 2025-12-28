財貿易収支は、国の貿易収支の一部で、報告月の財の輸入と輸出の差額です。

経済学者はこの指標を用いて、製造部門の活動と海外貿易の流れの強さを測定します。

輸出よりも多くの財及びサービスを輸入している国は、貿易赤字があります。米国のように経済が高度に発展している国では、これは、労働集約型の生産が海外に移転され、インフレを抑制し、高い生活水準を維持することを意味します。輸出が輸入を上回ると、経済学者は貿易黒字を指摘します。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費できるよりも多くの財を生産していることを示しています。

貿易収支がドル相場に与える影響はあいまいであり、景気循環の背景やその他の経済指標（例: GDPの動き）に左右されます。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。逆に、経済が急速に成長すれば、先進国は価格競争を確実にするために輸入を発展させることを好みます。これらの動きはそれに応じてドルに影響を及ぼす。

