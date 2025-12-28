オーストラリア準備銀行(RBA)加重中央CPI前年比は報告された四半期の前年同半期と比較した財及びサービスの価格の変化を反映します。価格の中央値(価格変動の分布における50パーセンタイル)によって決定されます。

加重平均指数は、コアインフレを推計する際のアプローチの1つです。このアプローチの論理的根拠は、特定の商品の価格の変化は、時にはに非常に大きく時には非常に小さいということです。これは、すべての価格変化の従来の平均に大きな影響を与える可能性があります。しかし、そのような変更は他の財やサービスの価格変動を代表するものではありません。さらに、CPIで非常に大きな重みを持つ支出品目は、平均値にボラティリティを追加する可能性があります。上記の理由から、そのような「ノイズ」項目は計算されたサンプルから除外されます。

このCPI計算法は、オーストラリア準備銀行によって提案されました。RBAの運営評議会は、消費者物価の最も客観的な評価を必要としています。そして、豪準備銀行の金利変動の主要要因の1つと考えられるのは消費者物価です。

指数の伸びは豪ドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

