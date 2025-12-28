経済指標カレンダー
CFTC MXN投機筋ポジション (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)
国：
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
セクター
市場
|低
|N/D
|
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
商品先物取引委員会(CFTC)のMXN投機筋ポジション週次報告書は、非商業(投機的)トレーダーによって開かれた長期及び短期のメキシコのペソのポジションの量の差を反映しています。データは、主にシカゴおよびニューヨークの証券取引所の先物市場の参加者が保有するポジションに対応しています。そのため、この指標は米国内のMXN買いポジションの純額です。
直近値:
実際のデータ
"CFTC MXN投機筋ポジション (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
83.4 K
23 9月 2025
83.4 K
78.0 K
16 9月 2025
78.0 K
73.7 K
9 9月 2025
73.7 K
73.0 K
2 9月 2025
73.0 K
69.0 K
26 8月 2025
69.0 K
64.5 K
19 8月 2025
64.5 K
61.2 K
12 8月 2025
61.2 K
68.1 K
5 8月 2025
68.1 K
56.7 K
29 7月 2025
56.7 K
56.1 K
22 7月 2025
56.1 K
50.1 K
15 7月 2025
50.1 K
55.1 K
8 7月 2025
55.1 K
54.5 K
1 7月 2025
54.5 K
51.3 K
24 6月 2025
51.3 K
58.0 K
17 6月 2025
58.0 K
62.7 K
10 6月 2025
62.7 K
64.4 K
3 6月 2025
64.4 K
61.4 K
27 5月 2025
61.4 K
62.5 K
20 5月 2025
62.5 K
65.7 K
13 5月 2025
65.7 K
68.6 K
6 5月 2025
68.6 K
59.5 K
29 4月 2025
59.5 K
41.2 K
22 4月 2025
41.2 K
33.3 K
15 4月 2025
33.3 K
39.1 K
8 4月 2025
39.1 K
51.1 K
1 4月 2025
51.1 K
59.0 K
25 3月 2025
59.0 K
56.0 K
18 3月 2025
56.0 K
30.1 K
11 3月 2025
30.1 K
19.5 K
4 3月 2025
19.5 K
28.7 K
25 2月 2025
28.7 K
14.7 K
18 2月 2025
14.7 K
15.9 K
11 2月 2025
15.9 K
12.3 K
4 2月 2025
12.3 K
5.2 K
28 1月 2025
5.2 K
-1.5 K
21 1月 2025
-1.5 K
6.0 K
14 1月 2025
6.0 K
12.4 K
7 1月 2025
12.4 K
18.8 K
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用