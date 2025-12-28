カレンダーセクション

米国耐久財受注前月比 (United States Durable Goods Orders m/m)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
(米商務省)国勢調査局 (Census Bureau)
セクター
ビジネス
-2.2% 1.2%
0.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
6.8%
-2.2%
次の発表 実際 予測
耐久財受注前月比指標は、指定された月に米国企業が受け取った耐久財の注文量の前月と比較した変化を示したものです。耐久財とは車、家具、電気器具などで、3年以上もつことが予想されます。

指標の計算には、必須の法的文書（契約、手紙、小切手など）によって確認された新規注文のみが含まれます。取り消された注文は報告に含まれません。

処理のためのデータは、92業種を代表する5千社以上の耐久財メーカーの調査から収集されています。

耐久財受注は産業生産の先行指標です。通常、企業や消費者は、経済成長を確信しているときにそのような注文を作成します。さらに、耐久財の生産には、非耐久財よりも時間がかかります。したがって、この報告書は投資家が工業企業の短期的な負荷の予測を準備するために、またエンジニアリング、技術生産などへの投資の可能性を評価するために使用することができます。

商品のコストが高いためにデータの揮発性は非常に高く、通常、数ヶ月間のデータが分析されます。耐久財注文数の増加は、米ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国耐久財受注前月比 (United States Durable Goods Orders m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
-2.2%
1.2%
0.7%
9月 2025
0.5%
-2.9%
3.0%
8月 2025
2.9%
-0.5%
-2.7%
7月 2025
-2.8%
4.0%
-9.4%
6月 2025
-9.3%
1.6%
16.5%
5月 2025
16.4%
-2.9%
-6.6%
4月 2025
-6.3%
-2.0%
7.6%
3月 2025
9.2%
-2.4%
0.9%
2月 2025
0.9%
0.5%
3.3%
1月 2025
3.1%
5.1%
-1.8%
12月 2024
-2.2%
-5.0%
-2.0%
11月 2024
-1.1%
0.2%
0.8%
10月 2024
0.2%
-0.4%
-0.4%
9月 2024
-0.8%
-6.2%
-0.8%
8月 2024
0.0%
6.5%
9.9%
7月 2024
9.9%
-2.0%
-6.9%
6月 2024
-6.6%
-0.6%
0.1%
5月 2024
0.1%
0.9%
0.2%
4月 2024
0.7%
-0.4%
0.8%
3月 2024
2.6%
1.1%
0.7%
2月 2024
1.4%
-1.0%
-6.9%
1月 2024
-6.1%
-4.4%
-0.3%
12月 2023
0.0%
0.4%
5.5%
11月 2023
5.4%
0.3%
-5.1%
10月 2023
-5.4%
0.2%
4.0%
9月 2023
4.7%
-0.2%
-0.1%
8月 2023
0.2%
-0.1%
-5.6%
7月 2023
-5.2%
0.3%
4.4%
6月 2023
4.7%
-0.4%
2.0%
5月 2023
1.7%
0.2%
1.2%
4月 2023
1.1%
0.1%
3.3%
3月 2023
3.2%
-0.3%
-1.2%
2月 2023
-1.0%
0.3%
-5.0%
1月 2023
-4.5%
-0.2%
5.1%
12月 2022
5.6%
0.1%
-1.7%
11月 2022
-2.1%
0.0%
0.7%
10月 2022
1.0%
0.1%
0.3%
9月 2022
0.4%
0.1%
0.2%
8月 2022
-0.2%
-0.1%
-0.1%
7月 2022
0.0%
-0.1%
2.2%
6月 2022
1.9%
-8.7%
0.8%
5月 2022
0.7%
0.0%
0.4%
4月 2022
0.4%
-0.1%
0.6%
3月 2022
0.8%
0.1%
-1.7%
2月 2022
-2.2%
-0.2%
1.6%
1月 2022
1.6%
0.2%
1.2%
12月 2021
-0.9%
-0.4%
3.2%
11月 2021
2.5%
0.5%
0.1%
10月 2021
-0.5%
-0.8%
-0.4%
9月 2021
-0.4%
0.8%
1.3%
