耐久財受注前月比指標は、指定された月に米国企業が受け取った耐久財の注文量の前月と比較した変化を示したものです。耐久財とは車、家具、電気器具などで、3年以上もつことが予想されます。

指標の計算には、必須の法的文書（契約、手紙、小切手など）によって確認された新規注文のみが含まれます。取り消された注文は報告に含まれません。

処理のためのデータは、92業種を代表する5千社以上の耐久財メーカーの調査から収集されています。

耐久財受注は産業生産の先行指標です。通常、企業や消費者は、経済成長を確信しているときにそのような注文を作成します。さらに、耐久財の生産には、非耐久財よりも時間がかかります。したがって、この報告書は投資家が工業企業の短期的な負荷の予測を準備するために、またエンジニアリング、技術生産などへの投資の可能性を評価するために使用することができます。

商品のコストが高いためにデータの揮発性は非常に高く、通常、数ヶ月間のデータが分析されます。耐久財注文数の増加は、米ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: