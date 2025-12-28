シカゴ連銀全米活動指数（Chicago Fed National Activity Index）は、米国の経済活動全体とインフレ圧力の月次評価です。これは、国家経済の85の別個の指標を組み合わせた加重平均複合指数として計算されます。

CFNAIの計算には、次の4つの主要カテゴリの経済指標が使用されます。

生産と収入（23データ系列）

雇用、失業、勤務時間（24データ系列）

私的消費と世帯（15データ系列）

販売、注文、在庫（23データ系列）

これらのデータ系列は、国家経済活動のさまざまな側面を示しています。便宜上、すべてのデータがインフレ調整されています。

CFNAIは唯一の指標であり、85の指標すべてを組み合わせた動きを反映しています。構成要素の個々の重みは、指数の一般的な全体的な動きに対する各指標の寄与の履歴値に基づいて決定されます。

指数値の範囲は+1と-1の間であり、平均値は0です。経済活動は増加する傾向にあるため、平均値の正の偏差は増加傾向を示し、負の値は下降傾向を示します。

経済学者は、この指標を使って全国の経済活動を測定します。一部の労働市場指標（失業率）を除くすべての要素の増加は、国家経済の拡大を示します。また、生産、賃金、消費者支出及びその他の国別指標の伸びによって、現在及び近年のインフレの評価が可能になります。

シカゴ連邦準備制度理事会は毎月インデックスデータを更新し、表とグラフのコレクションとその説明を公開しています。指数の解釈は、その個々のコンポーネントが互いにどのように相対的に移動するかによって異なります。一般的に、CFNAI値が高いとドル相場にプラスの影響があります。

直近値: