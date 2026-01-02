経済指標カレンダー
URAシンガポール実質住宅価格指数前期比 (URA Singapore Property Price Index q/q)
国：
シンガポール
SGD, シンガポールドル
セクター
ハウジング
|低
|0.7%
|1.0%
|
0.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.7%
|
0.7%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
URA不動産価格指数前期比は、報告された四半期のシンガポールにおける１平方メートル当たりの不動産価格の前期と比較した変動率です。データは私有財産、事務所および商業財産、倉庫および工場敷地について提供されています。指標の成長は通常、不動産の需要の増加と関連しており、これは経済の強化を示しているため、シンガポールドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"URAシンガポール実質住宅価格指数前期比 (URA Singapore Property Price Index q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
4 Q 2025 予備的
0.7%
1.0%
0.9%
3 Q 2025
0.9%
1.2%
1.2%
3 Q 2025 予備的
1.2%
0.8%
1.0%
2 Q 2025
1.0%
0.5%
0.5%
2 Q 2025 予備的
0.5%
0.9%
0.8%
1 Q 2025
0.8%
0.6%
0.6%
1 Q 2025 予備的
0.6%
1.1%
2.3%
4 Q 2024
2.3%
2.3%
2.3%
4 Q 2024 予備的
2.3%
-1.4%
-0.7%
3 Q 2024
-0.7%
-1.1%
-1.1%
3 Q 2024 予備的
-1.1%
1.3%
0.9%
2 Q 2024
0.9%
1.1%
1.1%
2 Q 2024 予備的
1.1%
3.1%
1.4%
1 Q 2024
1.4%
1.5%
1.5%
1 Q 2024 予備的
1.5%
1.5%
2.8%
4 Q 2023
2.8%
2.7%
2.7%
4 Q 2023 予備的
2.7%
0.9%
0.8%
3 Q 2023
0.8%
0.5%
0.5%
3 Q 2023 予備的
0.5%
1.5%
-0.2%
2 Q 2023
-0.2%
-0.4%
-0.4%
2 Q 2023 予備的
-0.4%
2.3%
3.3%
1 Q 2023
3.3%
3.2%
3.2%
1 Q 2023 予備的
3.2%
2.3%
0.4%
4 Q 2022
0.4%
0.2%
0.2%
4 Q 2022 予備的
0.2%
2.9%
3.8%
3 Q 2022
3.8%
3.4%
3.4%
3 Q 2022 予備的
3.4%
0.0%
3.5%
2 Q 2022
3.5%
3.2%
3.2%
2 Q 2022 予備的
3.2%
1.6%
0.7%
1 Q 2022
0.7%
0.4%
0.4%
1 Q 2022 予備的
0.4%
6.6%
5.0%
4 Q 2021
5.0%
5.0%
5.0%
4 Q 2021 予備的
5.0%
0.7%
1.1%
3 Q 2021
1.1%
0.9%
0.9%
3 Q 2021 予備的
0.9%
-0.2%
0.8%
2 Q 2021
0.8%
0.9%
0.9%
2 Q 2021 予備的
0.9%
2.5%
3.3%
1 Q 2021
3.3%
2.9%
2.9%
1 Q 2021 予備的
2.9%
1.7%
2.1%
4 Q 2020
2.1%
2.1%
2.1%
4 Q 2020 予備的
2.1%
0.8%
0.8%
3 Q 2020
0.8%
0.8%
0.8%
3 Q 2020 予備的
0.8%
-0.4%
0.3%
2 Q 2020
0.3%
-1.1%
-1.1%
2 Q 2020 予備的
-1.1%
2.4%
-1.0%
1 Q 2020
-1.0%
-1.2%
-1.2%
1 Q 2020 予備的
-1.2%
0.4%
0.5%
4 Q 2019
0.5%
0.3%
0.3%
4 Q 2019 予備的
0.3%
-0.3%
1.3%
3 Q 2019
1.3%
0.9%
0.9%
