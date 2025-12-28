経済指標カレンダー
メキシコ貿易収支 (Mexico Trade Balance)
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
貿易収支は、選択された期間におけるメキシコ内の商品とサービスに関して輸出入されたすべてのものの違いを反映する経済的指標です。正のバランス値は貿易黒字、負のバランス値は貿易赤字を示唆します。予想よりも高い値はメキシコのペソ相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"メキシコ貿易収支 (Mexico Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
N/D
10月 2025
N/D
$-0.137 B
$-0.831 B
9月 2025
$-0.831 B
$0.382 B
8月 2025
$0.609 B
$0.244 B
$0.296 B
7月 2025
$0.296 B
$0.523 B
$0.595 B
6月 2025
$0.595 B
$-0.278 B
$-0.059 B
5月 2025
$-0.059 B
$-0.068 B
$0.083 B
4月 2025
$0.083 B
$1.093 B
$1.035 B
3月 2025
$1.035 B
$0.101 B
$1.269 B
2月 2025
$1.269 B
$-0.357 B
$-0.423 B
1月 2025
$-0.423 B
$-1.439 B
$-0.684 B
12月 2024
$-0.684 B
$1.071 B
$-0.775 B
11月 2024
$-0.775 B
$0.992 B
$0.463 B
10月 2024
$0.463 B
$-0.388 B
$-0.168 B
9月 2024
$-0.168 B
$-0.346 B
$-2.565 B
8月 2024
$-2.565 B
$-0.128 B
$1.168 B
7月 2024
$1.168 B
$-0.039 B
$-1.944 B
6月 2024
$-1.944 B
$-0.804 B
$0.971 B
5月 2024
$0.971 B
$-2.108 B
$-2.578 B
4月 2024
$-2.578 B
$-0.123 B
$-1.583 B
3月 2024
$-1.583 B
$-1.750 B
2月 2024
$-1.610 B
$-0.291 B
1月 2024
$-0.302 B
$1.659 B
12月 2023
$1.856 B
$0.071 B
11月 2023
$0.030 B
$0.242 B
10月 2023
$0.314 B
$-0.638 B
9月 2023
$-0.822 B
$-0.139 B
8月 2023
$-0.131 B
$-0.446 B
$0.532 B
7月 2023
$0.532 B
$-0.961 B
$-1.424 B
6月 2023
$-1.424 B
$-1.727 B
$-0.489 B
5月 2023
$-0.489 B
$-1.475 B
$-2.965 B
4月 2023
$-2.965 B
$-1.728 B
$0.081 B
3月 2023
$0.081 B
$-1.809 B
$-3.537 B
2月 2023
$-3.537 B
$-0.898 B
$0.032 B
1月 2023
$0.032 B
$-0.587 B
$-1.828 B
12月 2022
$-1.828 B
$-0.160 B
$0.666 B
11月 2022
$0.666 B
$-0.611 B
$-0.986 B
10月 2022
$-0.986 B
$-1.925 B
$-0.233 B
9月 2022
$-0.233 B
$-4.107 B
$-3.618 B
8月 2022
$-3.618 B
$-5.585 B
$-4.401 B
7月 2022
$-4.401 B
$-5.588 B
$-6.376 B
6月 2022
$-6.376 B
$-4.194 B
$-3.804 B
5月 2022
$-3.804 B
$-3.264 B
$-4.316 B
4月 2022
$-4.316 B
$-0.899 B
$-1.889 B
3月 2022
$-1.889 B
$-1.209 B
$0.113 B
2月 2022
$0.113 B
$-2.221 B
$-2.531 B
1月 2022
$-2.531 B
$-0.696 B
$-1.838 B
12月 2021
$-1.838 B
$-0.813 B
$0.463 B
11月 2021
$0.463 B
$-1.914 B
$-2.088 B
10月 2021
$-2.088 B
$-2.462 B
$-1.697 B
