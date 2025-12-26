カレンダーセクション

ニュージーランドの経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 1.1% 3 Q 2025 -1.0% 期次
失業率 5.3% 3 Q 2025 5.2% 期次
CPI前期比 1.0% 3 Q 2025 0.5% 期次
RBNZ金利決定 2.25% 2.50%
貿易収支 $​-0.163 B 11月 2025 $​-1.598 B 月次

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 00:00, NZD, ボクシングデー
2025.12.29 20:30, NZD, CFTC NZD投機筋ポジション
2026.01.01 00:00, NZD, 元日
2026.01.02 00:00, NZD, 元旦2日

経済指標

市場 最後 参照 頻度
CFTC NZD投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
GDP 最後 参照 頻度
GDP年次変化 -0.5% 3 Q 2025 -1.1% 期次
GDP支出前期比 1.3% 3 Q 2025 -0.8% 期次
国内総生産前年比 1.3% 3 Q 2025 -1.1% 期次
国内総生産前期比 1.1% 3 Q 2025 -1.0% 期次
労働 最後 参照 頻度
入国者数前年比 9.4% 10月 2025 9.6% 月次
入国者数前月比 0.6% 10月 2025 2.9% 月次
労働力率 70.3% 3 Q 2025 70.5% 期次
失業率 5.3% 3 Q 2025 5.2% 期次
永住&長期移住 2.400 K 10月 2025 1.760 K 月次
雇用コスト指数前年比 2.1% 3 Q 2025 2.2% 期次
雇用コスト指数前期比 0.5% 3 Q 2025 0.6% 期次
雇用変化前期比 0.0% 3 Q 2025 -0.2% 期次
価格 最後 参照 頻度
ANZ商品価格指数前月比 N/D 11月 2025 -0.3% 月次
CPI前年比 3.0% 3 Q 2025 2.7% 期次
CPI前期比 1.0% 3 Q 2025 0.5% 期次
GDT価格指数 -4.4% -4.3%
PPIアウトプット前期比 0.6% 3 Q 2025 0.6% 期次
PPIインプット前期比 0.2% 3 Q 2025 0.6% 期次
RBNZ 2年先期待インフレ 2.28% 4 Q 2025 2.30% 期次
貿易条件指数前期比 -2.1% 3 Q 2025 4.2% 期次
輸人数量指数前期比 -1.2% 3 Q 2025 3.9% 期次
輸入物価指数前期比 0.5% 3 Q 2025 -3.7% 期次
輸出数量指数前期比 3.4% 3 Q 2025 -3.2% 期次
輸出物価指数前期比 -1.6% 3 Q 2025 0.3% 期次
食品価格指数前月比 -0.4% 11月 2025 -0.3% 月次
金銭 最後 参照 頻度
RBNZ金利決定 2.25% 2.50%
取引 最後 参照 頻度
経常収支 $​-8.365 B 3 Q 2025 $​-1.297 B 期次
経常収支 - GDP率 -3.5% 3 Q 2025 -3.7% 期次
経常収支12か月 $​-15.370 B 3 Q 2025 $​-16.283 B 期次
貿易収支 $​-0.163 B 11月 2025 $​-1.598 B 月次
貿易収支12か月 $​-2.064 B 11月 2025 $​-2.350 B 月次
輸入 $​7.154 B 11月 2025 $​8.034 B 月次
輸出 $​6.990 B 11月 2025 $​6.437 B 月次
政府 最後 参照 頻度
OBEGAL予測 $​-14.740 B $​-12.868 B
RBNZ非居住者債権保有額 58.0% 11月 2025 58.6% 月次
純負債予測% GDP 42.7% 45.1%
ビジネス 最後 参照 頻度
ANZ企業信頼感指数 73.6 12月 2025 67.1 月次
ANZ活動の展望 60.9 12月 2025 53.1 月次
BusinessNZサービス指数 N/D 11月 2025 48.7 月次
BusinessNZ製造業指数 N/D 11月 2025 月次
製造業売上量前期比 1.1% 3 Q 2025 -2.8% 期次
製造業売上高前期比 2.7% 3 Q 2025 -2.8% 期次
消費者 最後 参照 頻度
RBNZクレジットカード消費前年比 4.7% 11月 2025 1.6% 月次
Westpac McDermott Miller消費者信頼感 N/D 4 Q 2025 90.9 期次
コア小売売上高前期比 1.2% 3 Q 2025 1.0% 期次
小売売上高前年比 4.5% 3 Q 2025 2.3% 期次
小売売上高前期比 1.9% 3 Q 2025 0.7% 期次
電子カード小売売上高前年比 1.6% 11月 2025 0.8% 月次
電子カード小売売上高前月比 1.2% 11月 2025 0.2% 月次
ハウジング 最後 参照 頻度
建設合意前月比 N/D 10月 2025 7.2% 月次