経済指標カレンダー
ニュージーランドの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|1.1%
|3 Q 2025
|-1.0%
|期次
|失業率
|5.3%
|3 Q 2025
|5.2%
|期次
|CPI前期比
|1.0%
|3 Q 2025
|0.5%
|期次
|RBNZ金利決定
|2.25%
|2.50%
|貿易収支
|$-0.163 B
|11月 2025
|$-1.598 B
|月次
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 00:00, NZD, ボクシングデー
2025.12.29 20:30, NZD, CFTC NZD投機筋ポジション
2026.01.01 00:00, NZD, 元日
2026.01.02 00:00, NZD, 元旦2日
経済指標
|CFTC NZD投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|GDP
|GDP年次変化
|-0.5%
|3 Q 2025
|-1.1%
|期次
|GDP支出前期比
|1.3%
|3 Q 2025
|-0.8%
|期次
|国内総生産前年比
|1.3%
|3 Q 2025
|-1.1%
|期次
|国内総生産前期比
|1.1%
|3 Q 2025
|-1.0%
|期次
|労働
|入国者数前年比
|9.4%
|10月 2025
|9.6%
|月次
|入国者数前月比
|0.6%
|10月 2025
|2.9%
|月次
|労働力率
|70.3%
|3 Q 2025
|70.5%
|期次
|失業率
|5.3%
|3 Q 2025
|5.2%
|期次
|永住&長期移住
|2.400 K
|10月 2025
|1.760 K
|月次
|雇用コスト指数前年比
|2.1%
|3 Q 2025
|2.2%
|期次
|雇用コスト指数前期比
|0.5%
|3 Q 2025
|0.6%
|期次
|雇用変化前期比
|0.0%
|3 Q 2025
|-0.2%
|期次
|価格
|ANZ商品価格指数前月比
|N/D
|11月 2025
|-0.3%
|月次
|CPI前年比
|3.0%
|3 Q 2025
|2.7%
|期次
|CPI前期比
|1.0%
|3 Q 2025
|0.5%
|期次
|GDT価格指数
|-4.4%
|-4.3%
|PPIアウトプット前期比
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|期次
|PPIインプット前期比
|0.2%
|3 Q 2025
|0.6%
|期次
|RBNZ 2年先期待インフレ
|2.28%
|4 Q 2025
|2.30%
|期次
|貿易条件指数前期比
|-2.1%
|3 Q 2025
|4.2%
|期次
|輸人数量指数前期比
|-1.2%
|3 Q 2025
|3.9%
|期次
|輸入物価指数前期比
|0.5%
|3 Q 2025
|-3.7%
|期次
|輸出数量指数前期比
|3.4%
|3 Q 2025
|-3.2%
|期次
|輸出物価指数前期比
|-1.6%
|3 Q 2025
|0.3%
|期次
|食品価格指数前月比
|-0.4%
|11月 2025
|-0.3%
|月次
|金銭
|RBNZ金利決定
|2.25%
|2.50%
|取引
|経常収支
|$-8.365 B
|3 Q 2025
|$-1.297 B
|期次
|経常収支 - GDP率
|-3.5%
|3 Q 2025
|-3.7%
|期次
|経常収支12か月
|$-15.370 B
|3 Q 2025
|$-16.283 B
|期次
|貿易収支
|$-0.163 B
|11月 2025
|$-1.598 B
|月次
|貿易収支12か月
|$-2.064 B
|11月 2025
|$-2.350 B
|月次
|輸入
|$7.154 B
|11月 2025
|$8.034 B
|月次
|輸出
|$6.990 B
|11月 2025
|$6.437 B
|月次
|政府
|OBEGAL予測
|$-14.740 B
|$-12.868 B
|RBNZ非居住者債権保有額
|58.0%
|11月 2025
|58.6%
|月次
|純負債予測% GDP
|42.7%
|45.1%
|ビジネス
|ANZ企業信頼感指数
|73.6
|12月 2025
|67.1
|月次
|ANZ活動の展望
|60.9
|12月 2025
|53.1
|月次
|BusinessNZサービス指数
|N/D
|11月 2025
|48.7
|月次
|BusinessNZ製造業指数
|N/D
|11月 2025
|月次
|製造業売上量前期比
|1.1%
|3 Q 2025
|-2.8%
|期次
|製造業売上高前期比
|2.7%
|3 Q 2025
|-2.8%
|期次
|消費者
|RBNZクレジットカード消費前年比
|4.7%
|11月 2025
|1.6%
|月次
|Westpac McDermott Miller消費者信頼感
|N/D
|4 Q 2025
|90.9
|期次
|コア小売売上高前期比
|1.2%
|3 Q 2025
|1.0%
|期次
|小売売上高前年比
|4.5%
|3 Q 2025
|2.3%
|期次
|小売売上高前期比
|1.9%
|3 Q 2025
|0.7%
|期次
|電子カード小売売上高前年比
|1.6%
|11月 2025
|0.8%
|月次
|電子カード小売売上高前月比
|1.2%
|11月 2025
|0.2%
|月次
|ハウジング
|建設合意前月比
|N/D
|10月 2025
|7.2%
|月次