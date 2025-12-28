経済指標カレンダー
スウェーデン商品貿易収支 (Sweden Goods Trade Balance)
|低
|Kr1.5 B
|Kr0.0 B
|
Kr4.9 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|Kr0.0 B
|
Kr1.5 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
スウェーデン統計局は、国の対外貿易に関する情報を毎月公開しています。出版物の中には、物品貿易収支指標があります。スウェーデンの貿易収支は、特定の期間にわたった輸出入の変化を測定します。この指数により、国間の貿易フローの構造を評価できます。関連データは、ヨーロッパ市場の要約情報を収集して公開するヨーロッパの統計機関にも送信されます。
スウェーデンの主な輸出品目には、機械、自動車、紙製品、パルプ、木材が含まれます。輸入品には、油脂製品、鉄鋼、食品、衣類が含まれます。スウェーデンの主な貿易相手国は、EU諸国、ノルウェー、中国、米国、ロシアです。U以外の国に関する貿易情報は、国境を越えるすべての商品についてスウェーデンの税関に提出された申告から収集されます。EU加盟国との貿易に関するデータは、調査から収集されます。
貿易赤字は、輸出されたものより多くの財とサービスが輸入されたときに形成されます。スウェーデンのように経済が高度に発展している国では、これは、労働集約型の生産が海外に移転され、インフレを抑制し、高い生活水準を維持することを意味します。
輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スウェーデン商品貿易収支 (Sweden Goods Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
