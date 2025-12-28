スウェーデン統計局は、国の対外貿易に関する情報を毎月公開しています。出版物の中には、物品貿易収支指標があります。スウェーデンの貿易収支は、特定の期間にわたった輸出入の変化を測定します。この指数により、国間の貿易フローの構造を評価できます。関連データは、ヨーロッパ市場の要約情報を収集して公開するヨーロッパの統計機関にも送信されます。

スウェーデンの主な輸出品目には、機械、自動車、紙製品、パルプ、木材が含まれます。輸入品には、油脂製品、鉄鋼、食品、衣類が含まれます。スウェーデンの主な貿易相手国は、EU諸国、ノルウェー、中国、米国、ロシアです。U以外の国に関する貿易情報は、国境を越えるすべての商品についてスウェーデンの税関に提出された申告から収集されます。EU加盟国との貿易に関するデータは、調査から収集されます。

貿易赤字は、輸出されたものより多くの財とサービスが輸入されたときに形成されます。スウェーデンのように経済が高度に発展している国では、これは、労働集約型の生産が海外に移転され、インフレを抑制し、高い生活水準を維持することを意味します。

輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

