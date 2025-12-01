経済指標カレンダー
スペインの経済指標カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|期次
|失業率
|10.45%
|3 Q 2025
|10.29%
|期次
|CPI前年比
|3.0%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|貿易収支
|€-4.693 B
|10月 2025
|€-6.001 B
|月次
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.30 08:00, EUR, CPI前月比, 予測: 0.6%, 前: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, CPI前年比, 予測: 3.1%, 前: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP前月比, 予測: 0.5%, 前: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP前年比, 予測: 3.5%, 前: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, 小売売上高前年比, 予測: 3.6%, 前: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, 経常収支, 予測: €2.792 B, 前: €1.870 B
2026.01.02 08:15, EUR, マークイット製造業PMI, 予測: 51.0, 前: 51.5
2026.01.05 11:30, EUR, 消費者信頼感, 予測: 77.5, 前: 81.5
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|10年国債入札(Obligacion)
|3.199%
|3.085%
|12ヶ月国債入札(Letras)
|1.990%
|1.990%
|30年国債入札(Obligacion)
|4.038%
|4.074%
|3ヶ月国債入札(Letras)
|1.974%
|1.908%
|3年国債入札(Bonos)
|2.212%
|2.166%
|50年国債入札(Obligacion)
|3.874%
|2.851%
|55年国債入札(Obligacion)
|3.616%
|3.671%
|5年国債入札(Bonos)
|2.471%
|2.483%
|6ヶ月国債入札(Letras)
|1.931%
|1.944%
|9ヶ月国債入札(Letras)
|1.999%
|1.965%
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|2.8%
|3 Q 2025
|2.8%
|期次
|国内総生産前期比
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|失業率
|10.45%
|3 Q 2025
|10.29%
|期次
|失業率の変化
|-18.805 K
|11月 2025
|22.101 K
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|3.0%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|CPI前月比
|0.2%
|11月 2025
|0.2%
|月次
|HICP前年比
|3.2%
|11月 2025
|3.1%
|月次
|HICP前月比
|0.0%
|11月 2025
|0.0%
|月次
|PPI前年比
|-2.5%
|11月 2025
|0.7%
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|経常収支
|€1.870 B
|9月 2025
|€5.080 B
|月次
|貿易収支
|€-4.693 B
|10月 2025
|€-6.001 B
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|マークイットサービス業業PMI
|55.6
|11月 2025
|56.6
|月次
|マークイット統合PMI
|55.1
|11月 2025
|56.0
|月次
|マークイット製造業PMI
|51.5
|11月 2025
|52.1
|月次
|企業信頼感
|-3.0
|11月 2025
|-5.4
|月次
|鉱工業生産前年比
|1.2%
|10月 2025
|1.7%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|小売売上高前年比
|3.8%
|10月 2025
|4.2%
|月次
|消費者信頼感
|81.5
|9月 2025
|82.9
|月次