スペインの経済指標カレンダーと指標

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.6% 3 Q 2025 0.6% 期次
失業率 10.45% 3 Q 2025 10.29% 期次
CPI前年比 3.0% 11月 2025 3.0% 月次
貿易収支 €​-4.693 B 10月 2025 €​-6.001 B 月次

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.30 08:00, EUR, CPI前月比, 予測: 0.6%, 前: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, CPI前年比, 予測: 3.1%, 前: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP前月比, 予測: 0.5%, 前: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP前年比, 予測: 3.5%, 前: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, 小売売上高前年比, 予測: 3.6%, 前: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, 経常収支, 予測: €​2.792 B, 前: €​1.870 B
2026.01.02 08:15, EUR, マークイット製造業PMI, 予測: 51.0, 前: 51.5
2026.01.05 11:30, EUR, 消費者信頼感, 予測: 77.5, 前: 81.5

経済指標

市場 最後 参照 頻度
10年国債入札(Obligacion) 3.199% 3.085%
12ヶ月国債入札(Letras) 1.990% 1.990%
30年国債入札(Obligacion) 4.038% 4.074%
3ヶ月国債入札(Letras) 1.974% 1.908%
3年国債入札(Bonos) 2.212% 2.166%
50年国債入札(Obligacion) 3.874% 2.851%
55年国債入札(Obligacion) 3.616% 3.671%
5年国債入札(Bonos) 2.471% 2.483%
6ヶ月国債入札(Letras) 1.931% 1.944%
9ヶ月国債入札(Letras) 1.999% 1.965%
GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 2.8% 3 Q 2025 2.8% 期次
国内総生産前期比 0.6% 3 Q 2025 0.6% 期次
労働 最後 参照 頻度
失業率 10.45% 3 Q 2025 10.29% 期次
失業率の変化 -18.805 K 11月 2025 22.101 K 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 3.0% 11月 2025 3.0% 月次
CPI前月比 0.2% 11月 2025 0.2% 月次
HICP前年比 3.2% 11月 2025 3.1% 月次
HICP前月比 0.0% 11月 2025 0.0% 月次
PPI前年比 -2.5% 11月 2025 0.7% 月次
取引 最後 参照 頻度
経常収支 €​1.870 B 9月 2025 €​5.080 B 月次
貿易収支 €​-4.693 B 10月 2025 €​-6.001 B 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
マークイットサービス業業PMI 55.6 11月 2025 56.6 月次
マークイット統合PMI 55.1 11月 2025 56.0 月次
マークイット製造業PMI 51.5 11月 2025 52.1 月次
企業信頼感 -3.0 11月 2025 -5.4 月次
鉱工業生産前年比 1.2% 10月 2025 1.7% 月次
消費者 最後 参照 頻度
小売売上高前年比 3.8% 10月 2025 4.2% 月次
消費者信頼感 81.5 9月 2025 82.9 月次