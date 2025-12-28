消費者信頼感指標（Consumer Confidence Indicator）は、ユーロ圏の経済活動における消費者の信頼レベルを表示します。指数は、ユーロ圏の約24,000世帯の調査に基づいて毎月計算されます。各国の参加世帯数は、特定の国のユーロ圏経済への貢献度に応じて選択されます。

消費者は、国とその世帯の経済状況について1年間の見通しを提供するよう求められます。指数は、次の質問に対する調査回答の要約残高の算術平均として計算されます。

あなたの家計の財務状況は今後12ヶ月間にどのように変化すると思いますか（良くなる、少し良くなる、同じまま、少し悪くなる、すごく悪くなる、知らない）

この国の一般経済状況が今後12ヶ月間にどのように発展すると思いますか（良くなる、少し良くなる、同じまま、少し悪くなる、すごく悪くなる、知らない）

この国の失業者数は今後12ヶ月間にどのように変化すると思いますか（急激に増加する、少し増加する、同じまま、少し減少する、急に減少する、知らない）

今後12ヶ月間で貯金する可能性がどれくらいありますか（非常に高い、高い、低い、非常に低い、知らない）

したがって、消費者信頼感指数は、来年に経済がどのように発展するかについての世帯の期待を反映しています。調査結果は調和し、ユーロ圏の単一の指標に集約されます。

この指標は、現在の経済状況に基づいた消費者の気分を反映しています。アナリストは、これを消費者活動の先行指標と見なします。指数の伸びは、消費者は好調な気分で自信を持っておりお金を使う傾向があるので、ユーロ圏の経済に好影響を与えます。

指数の伸びはユーロ相場にプラスと見なされます。

