経済指標カレンダー
メキシコの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|-0.3%
|3 Q 2025
|0.7%
|期次
|失業率
|N/D
|11月 2025
|2.6%
|月次
|CPI前年比
|3.80%
|11月 2025
|3.57%
|月次
|メキシコ銀行金利決定
|7.00%
|7.25%
|貿易収支
|N/D
|11月 2025
|月次
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.29 20:30, MXN, CFTC MXN投機筋ポジション
2025.12.30 20:30, MXN, 財政収支, 予測: Mex$-0.900 B, 前: Mex$-16.753 B
2026.01.01 00:00, MXN, 元日
2026.01.02 15:00, MXN, マークイット製造業PMI, 予測: 46.7, 前: 47.3
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|CFTC MXN投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産(GDP)n.s.a. 前年比
|-0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|期次
|国内総生産前期比
|-0.3%
|3 Q 2025
|0.7%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|失業率
|N/D
|11月 2025
|2.6%
|月次
|失業率n.s.a.
|N/D
|11月 2025
|2.6%
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|3.80%
|11月 2025
|3.57%
|月次
|CPI前月比
|0.66%
|11月 2025
|0.36%
|月次
|コアCPI前月比
|0.19%
|11月 2025
|0.29%
|月次
|月上旬CPI前月比
|0.17%
|12月 2025
|0.47%
|月次
|月上旬コアCPI前月比
|0.31%
|12月 2025
|0.04%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|メキシコ銀行金利決定
|7.00%
|7.25%
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|経常収支
|$2.325 B
|3 Q 2025
|$-1.791 B
|期次
|経常収支 - GDP率
|0.49%
|3 Q 2025
|-0.40%
|期次
|財政収支
|Mex$-16.753 B
|10月 2025
|Mex$-197.792 B
|月次
|貿易収支
|N/D
|11月 2025
|月次
|貿易収支n.s.a.
|$0.663 B
|11月 2025
|$0.606 B
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|マークイット製造業PMI
|47.3
|11月 2025
|49.5
|月次
|粗固定投資n.s.a. 前年比
|-8.4%
|9月 2025
|-8.9%
|月次
|粗固定投資前月比
|-0.3%
|9月 2025
|-2.7%
|月次
|経済活動n.s.a. 前年比
|1.7%
|10月 2025
|0.7%
|月次
|経済活動前月比
|1.0%
|10月 2025
|-0.6%
|月次
|鉱工業生産n.s.a. 前年比
|-0.4%
|10月 2025
|-2.4%
|月次
|鉱工業生産前月比
|0.7%
|10月 2025
|-0.4%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|個人消費n.s.a. 前年比
|1.6%
|3 Q 2025
|-0.4%
|期次
|個人消費前期比
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|期次
|小売売上高n.s.a. 前年比
|N/D
|10月 2025
|3.3%
|月次
|小売売上高前月比
|N/D
|10月 2025
|1.0%
|月次
|消費者信頼感指数(Consumer Confidence Index)
|104.3
|7月 2019
|106.0
|月次
|消費者信頼感指数n.s.a.
|105.1
|7月 2019
|106.1
|月次
|消費者信頼感指標
|44.2
|11月 2025
|45.8
|月次
|消費者信頼感指標n.s.a.
|44.0
|11月 2025
|45.7
|月次
|総需要n.s.a. 前年比
|1.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|期次
|総需要前期比
|0.7%
|3 Q 2025
|1.4%
|期次