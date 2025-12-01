カレンダーセクション

メキシコの経済カレンダーと指標

概要

国内総生産前期比 -0.3% 3 Q 2025 0.7% 期次
失業率 N/D 11月 2025 2.6% 月次
CPI前年比 3.80% 11月 2025 3.57% 月次
メキシコ銀行金利決定 7.00% 7.25%
貿易収支 N/D 11月 2025 月次

2025.12.29 20:30, MXN, CFTC MXN投機筋ポジション
2025.12.30 20:30, MXN, 財政収支, 予測: Mex$​-0.900 B, 前: Mex$​-16.753 B
2026.01.01 00:00, MXN, 元日
2026.01.02 15:00, MXN, マークイット製造業PMI, 予測: 46.7, 前: 47.3

経済指標

CFTC MXN投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
GDP 最後 参照 頻度
国内総生産(GDP)n.s.a. 前年比 -0.2% 3 Q 2025 0.1% 期次
国内総生産前期比 -0.3% 3 Q 2025 0.7% 期次
労働 最後 参照 頻度
失業率 N/D 11月 2025 2.6% 月次
失業率n.s.a. N/D 11月 2025 2.6% 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 3.80% 11月 2025 3.57% 月次
CPI前月比 0.66% 11月 2025 0.36% 月次
コアCPI前月比 0.19% 11月 2025 0.29% 月次
月上旬CPI前月比 0.17% 12月 2025 0.47% 月次
月上旬コアCPI前月比 0.31% 12月 2025 0.04% 月次
金銭 最後 参照 頻度
メキシコ銀行金利決定 7.00% 7.25%
取引 最後 参照 頻度
経常収支 $​2.325 B 3 Q 2025 $​-1.791 B 期次
経常収支 - GDP率 0.49% 3 Q 2025 -0.40% 期次
財政収支 Mex$​-16.753 B 10月 2025 Mex$​-197.792 B 月次
貿易収支 N/D 11月 2025 月次
貿易収支n.s.a. $​0.663 B 11月 2025 $​0.606 B 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
マークイット製造業PMI 47.3 11月 2025 49.5 月次
粗固定投資n.s.a. 前年比 -8.4% 9月 2025 -8.9% 月次
粗固定投資前月比 -0.3% 9月 2025 -2.7% 月次
経済活動n.s.a. 前年比 1.7% 10月 2025 0.7% 月次
経済活動前月比 1.0% 10月 2025 -0.6% 月次
鉱工業生産n.s.a. 前年比 -0.4% 10月 2025 -2.4% 月次
鉱工業生産前月比 0.7% 10月 2025 -0.4% 月次
消費者 最後 参照 頻度
個人消費n.s.a. 前年比 1.6% 3 Q 2025 -0.4% 期次
個人消費前期比 1.1% 3 Q 2025 1.2% 期次
小売売上高n.s.a. 前年比 N/D 10月 2025 3.3% 月次
小売売上高前月比 N/D 10月 2025 1.0% 月次
消費者信頼感指数(Consumer Confidence Index) 104.3 7月 2019 106.0 月次
消費者信頼感指数n.s.a. 105.1 7月 2019 106.1 月次
消費者信頼感指標 44.2 11月 2025 45.8 月次
消費者信頼感指標n.s.a. 44.0 11月 2025 45.7 月次
総需要n.s.a. 前年比 1.1% 3 Q 2025 0.3% 期次
総需要前期比 0.7% 3 Q 2025 1.4% 期次