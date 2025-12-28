経済指標カレンダー
メキシコ月上旬コアCPI前月比 (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)
価格
|0.31%
|0.19%
0.04%
上半月CPI前月比は、参照期間(2018年7月上半期)と比較した報告期間中の消費財およびサービス品目の価格の平均変化を示します。この品目はメキシコの世帯を代表するもので、メキシコの総消費量を反映しています。コア指数には、農産物、電気、および政府のさまざまな改良関税は含まれていません。指数の伸びはメキシコのペソ相場にとってプラスと見なすことができます。
実際のデータ
予想値
"メキシコ月上旬コアCPI前月比 (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025
0.31%
0.19%
0.04%
11月 2025
0.04%
0.05%
0.18%
10月 2025
0.18%
0.20%
0.22%
9月 2025
0.22%
0.18%
0.09%
8月 2025
0.09%
0.03%
0.15%
7月 2025
0.15%
0.27%
0.22%
6月 2025
0.22%
0.19%
0.16%
5月 2025
0.16%
0.23%
0.34%
4月 2025
0.34%
0.18%
0.24%
3月 2025
0.24%
0.46%
0.27%
2月 2025
0.27%
0.17%
0.28%
1月 2025
0.28%
0.41%
0.50%
12月 2024
0.50%
0.12%
0.04%
11月 2024
0.04%
0.15%
0.23%
10月 2024
0.23%
0.25%
0.21%
9月 2024
0.21%
0.16%
0.10%
8月 2024
0.10%
0.14%
0.18%
7月 2024
0.18%
0.16%
0.17%
6月 2024
0.17%
0.22%
0.15%
5月 2024
0.15%
0.25%
0.16%
4月 2024
0.16%
0.29%
0.33%
3月 2024
0.33%
0.25%
0.24%
2月 2024
0.24%
0.34%
0.25%
1月 2024
0.25%
0.40%
0.46%
12月 2023
0.46%
0.18%
0.20%
11月 2023
0.20%
0.37%
0.24%
10月 2023
0.24%
0.32%
0.27%
9月 2023
0.27%
0.24%
0.19%
8月 2023
0.19%
0.21%
0.24%
7月 2023
0.24%
0.17%
0.11%
6月 2023
0.11%
0.37%
0.18%
5月 2023
0.18%
0.40%
0.18%
4月 2023
0.18%
0.43%
0.30%
3月 2023
0.30%
0.45%
0.35%
2月 2023
0.35%
0.46%
0.44%
1月 2023
0.44%
0.45%
0.57%
12月 2022
0.57%
0.45%
0.34%
11月 2022
0.34%
0.44%
0.42%
10月 2022
0.42%
0.43%
0.44%
9月 2022
0.44%
0.42%
0.49%
8月 2022
0.49%
0.41%
0.34%
7月 2022
0.34%
0.41%
0.50%
6月 2022
0.50%
0.34%
0.31%
5月 2022
0.31%
0.34%
0.44%
4月 2022
0.44%
0.32%
0.35%
3月 2022
0.35%
0.67%
0.43%
2月 2022
0.43%
0.25%
0.34%
1月 2022
0.34%
0.38%
0.59%
12月 2021
0.59%
0.23%
0.15%
11月 2021
0.15%
0.23%
0.33%
