スウェーデンインフレ予想 (Sweden Inflation Expectations)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
国立経済研究所(KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
セクター
消費者
7.0%
7.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
スウェーデンのインフレ予想は、スウェーデンの目標インフレに関する、ビジネス代表者、企業、労働組織の主観的な期待を反映しています。この指標は、スウェーデンのRiksbankに代わってProsperaが実施した調査に基づいて計算されています。指標自体はスウェーデン国立経済研究所NIERによって公開されています。

この四半期ごとの調査では、回答者は1、2、5年先のインフレに関する期待を示します。調査結果は、従業員組織、雇用主組織、製造会社、マネーマーケット、貿易会社の5つのサブカテゴリに集約されて表示されます。

この指数は偏った主観的な意見を反映していると考えられているため、NIERによる公式のインフレ予測よりも正確ではありません。ただし、スウェーデンはインフレ目標を適用しているため、規制当局は目標を設定する際にこの指標を考慮に入れます。

インフレ不足と期待の低下傾向は、国の中央銀行に対する懸念の原因となります。インフレに関する肯定的な期待は、スウェーデンクローナ相場にプラスの影響を与える可能性のある好ましい要因です。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スウェーデンインフレ予想 (Sweden Inflation Expectations)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
7.0%
7.1%
11月 2025
N/D
6.0%
6.7%
10月 2025
6.7%
6.9%
9月 2025
6.9%
7.8%
8月 2025
7.8%
7.9%
7月 2025
7.9%
8.0%
8.6%
6月 2025
8.6%
8.7%
8.9%
5月 2025
8.9%
10.3%
9.5%
4月 2025
9.5%
9.2%
9.2%
3月 2025
9.2%
7.8%
7.5%
2月 2025
7.5%
6.7%
6.9%
1月 2025
6.9%
6.4%
6.8%
12月 2024
6.8%
5.9%
6.3%
11月 2024
6.3%
5.7%
6.0%
10月 2024
6.0%
5.5%
5.6%
9月 2024
5.6%
6.0%
6.0%
8月 2024
6.0%
6.3%
6.2%
7月 2024
6.2%
6.3%
6.2%
6月 2024
6.2%
6.4%
6.2%
5月 2024
6.2%
7.0%
6.5%
4月 2024
6.5%
4.5%
6.4%
3月 2024
6.4%
7.9%
6.8%
2月 2024
6.8%
7.7%
7.1%
1月 2024
7.1%
7.5%
6.5%
12月 2023
6.5%
6.7%
7.1%
11月 2023
7.1%
6.1%
7.0%
10月 2023
7.0%
6.9%
7.1%
9月 2023
7.1%
6.7%
7.4%
8月 2023
7.4%
6.2%
7月 2023
6.2%
6.0%
6.8%
6月 2023
6.8%
6.6%
7.0%
5月 2023
7.0%
8.2%
7.6%
4月 2023
7.6%
10.0%
10.1%
3月 2023
10.1%
9.8%
10.0%
2月 2023
10.0%
9.5%
10.3%
1月 2023
10.3%
9.3%
10.2%
12月 2022
10.2%
11.2%
10.3%
11月 2022
10.3%
12.1%
11.1%
10月 2022
11.1%
10.7%
11.8%
9月 2022
11.8%
11.4%
10.3%
8月 2022
10.3%
11.7%
10.6%
7月 2022
10.6%
10.8%
10.6%
6月 2022
10.6%
9.6%
9.9%
5月 2022
9.9%
10.9%
10.1%
4月 2022
10.1%
9.8%
10.2%
3月 2022
10.2%
7.4%
6.6%
2月 2022
6.6%
7.3%
6.8%
1月 2022
6.8%
6.8%
6.2%
12月 2021
6.2%
6.3%
6.5%
11月 2021
6.5%
5.5%
5.8%
