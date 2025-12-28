この指数は、国内総生産(GDP)に基づいて計算されます。個人株式の変化は、GDPの価値から差し引かれます。逆に、この値は、民間の最終消費支出、民間の総固定資本形成、政府の最終消費支出と民間の総資本形成、および財とサービスの純輸出の合計です。この値はGDPに対してどのような利点があるのでしょうか。危機の初めには生産が高いレベルにとどまり当面GDPが変わらない可能性があります。ただし、販売数が少なくなって在庫が増え、この値が増加します。これは、そのような状況では、国内総生産も同様に高いGDPにもかかわらず、すでに最終製品の販売量が落ちていることを意味します。したがって、この値は、GDPよりも変化に対してより迅速に反応します。

GDP自体は、国民経済の最も重要な指標の1つであり、国間の比較だけでなく、前年度または前四半期との比較も可能になるため、国または経済の現在の状況と発展を示すことができます。それぞれの国立銀行にとって、これらは金利およびその他の適切な金融政策措置に関する今後の決定のための不可欠なベンチマークです。

GDPは、国内で生産された一定期間の市場価格ですべての商品とサービスの価値を測定します(国内原則)。所得の使用を記録する国民総生産(GNP)、および所得の分布を表す国民所得は、国民経済計算に含まれています。ただし、金銭的に記録できない要因(幸福、教育、健康など)が考察されず、コストを節約する(GDPの低下)が経済発展につながる技術的革新(キーワード デジタル化)が誤った予測につながる(GDPの低下にもかかわらず経済が繁栄する)可能性があるとの批判があります。

もちろん、前四半期と比較した変化率はより不安定ですが、現在の経済のダイナミクスの良い印象を与えます。対照的に、前年と比較した変化率はより安定しており、経済の中期成長経路の評価により適しています。 国内製品の最終販売量は、前月と比較した当月の価格の変化率を反映しています。

この値の増加や予想を超える値は、USDにプラスの影響を与える可能性があります。また、その逆も同様です。

