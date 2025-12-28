経済指標カレンダー
米3か月債入札 (United States 3-Month Bill Auction)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
市場
|低
|3.560%
|
3.560%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
3.560%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
3ヶ月債入札は、3ヶ月で満期となる財務省証券の利回りを表します。利回りは米国政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。
直近値:
実際のデータ
"米3か月債入札 (United States 3-Month Bill Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3.560%
3.560%
3.560%
3.650%
3.650%
3.725%
3.725%
3.745%
3.745%
3.795%
3.795%
3.780%
3.780%
3.815%
3.815%
3.730%
3.730%
3.810%
3.810%
3.845%
3.845%
3.850%
3.850%
3.860%
3.860%
3.860%
3.860%
3.905%
3.905%
3.940%
3.940%
4.045%
4.045%
4.100%
4.100%
4.130%
4.130%
4.150%
4.150%
4.165%
4.165%
4.235%
4.235%
4.240%
4.240%
4.245%
4.245%
4.255%
4.255%
4.255%
4.255%
4.235%
4.235%
4.195%
4.195%
4.240%
4.240%
4.250%
4.250%
4.250%
4.250%
4.255%
4.255%
4.285%
4.285%
4.300%
4.300%
4.220%
4.220%
4.200%
4.200%
4.225%
4.225%
4.225%
4.225%
4.175%
4.175%
4.205%
4.205%
4.190%
4.190%
4.205%
4.205%
4.200%
4.200%
4.210%
4.210%
4.195%
4.195%
4.225%
4.225%
4.225%
4.225%
4.220%
4.220%
4.195%
4.195%
4.215%
4.215%
4.225%
