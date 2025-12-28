カレンダーセクション

CFTC ZAR投機筋ポジション (CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions)

国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
米国大統領商品先物取引委員会 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
セクター
市場
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
米商品先物取引委員会(CFTC)のZAR投機筋ポジション週間報告書は、市場に存在し、非商業(投機的)トレーダーによって開かれたZARの売買ポジションの総量の差を反映しています。データは、主にシカゴおよびニューヨークの証券取引所の先物市場の参加者が保有するポジションに対応しています。指標は米国におけるZARの買いポジションの総量です。

投機筋トレーダーは、先物やオプション市場でヘッジなしのポジションを開きます。このグループには、投機的な操作のみが含まれます。同じトレーダーは、持っている資産によって、投機筋またはそれ以外と定義することができます。この分類はCFTC報告書に反映されています。

CFTCはトレーダーとアナリストが市場の動向を理解するのに役立つトレーダーの正味のポジションとコミットメントに関する報告書を発行しています。これらの報告書は、FCMブローカー、清算会社及び為替取引所が提供するポジションに関するデータに基づいて作成されています。CFTC分析部門はデータを提供するのみで、そのようなポジションの比率がなぜ形成されたのかについては説明しません。

長期投機的南アフリカランドポジションの増加は、ZAR市場の活動の増加を示しますが、表現されるデータ量が世界規模と比較して少ないため、価格に直接影響を与えることはありません。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
9.2 K
23 9月 2025
9.2 K
9.5 K
16 9月 2025
9.5 K
11.2 K
9 9月 2025
11.2 K
11.3 K
2 9月 2025
11.3 K
11.2 K
26 8月 2025
11.2 K
11.7 K
19 8月 2025
11.7 K
11.8 K
12 8月 2025
11.8 K
14.2 K
5 8月 2025
14.2 K
13.0 K
29 7月 2025
13.0 K
12.6 K
22 7月 2025
12.6 K
14.2 K
15 7月 2025
14.2 K
14.1 K
8 7月 2025
14.1 K
12.6 K
1 7月 2025
12.6 K
12.3 K
24 6月 2025
12.3 K
14.4 K
17 6月 2025
14.4 K
11.3 K
10 6月 2025
11.3 K
12.1 K
3 6月 2025
12.1 K
12.7 K
27 5月 2025
12.7 K
11.1 K
20 5月 2025
11.1 K
11.8 K
13 5月 2025
11.8 K
7.2 K
6 5月 2025
7.2 K
5.9 K
29 4月 2025
5.9 K
6.1 K
22 4月 2025
6.1 K
6.8 K
15 4月 2025
6.8 K
11.8 K
8 4月 2025
11.8 K
16.1 K
1 4月 2025
16.1 K
15.8 K
25 3月 2025
15.8 K
12.9 K
18 3月 2025
12.9 K
2.1 K
11 3月 2025
2.1 K
3.4 K
4 3月 2025
3.4 K
1.6 K
25 2月 2025
1.6 K
3.9 K
18 2月 2025
3.9 K
1.0 K
11 2月 2025
1.0 K
-3.7 K
4 2月 2025
-3.7 K
-3.1 K
28 1月 2025
-3.1 K
-3.8 K
21 1月 2025
-3.8 K
-2.4 K
14 1月 2025
-2.4 K
-2.1 K
7 1月 2025
-2.1 K
3.1 K
1234567
エクスポート

