スウェーデン消費者信頼感 (Sweden Consumer Confidence)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
国立経済研究所(KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
セクター
消費者
95.8
95.7
最後の発表 重要性 実際 予測
スウェーデンの消費者信頼感指数(CCI)は、自国経済の安定性に対する消費者の信頼レベルを示しています。\指数は、国立経済研究所NIERが月の最初の2週間に実施した消費者調査に基づいて毎月計算されます。

NIERは毎月、電話調査で約1,500人のスウェーデンの市民をインタビューします。16歳から84歳の市民のランダムなサンプルが調査のために集められます。インタビュー中に、参加者は自分の財政状況、国の現在の経済状況、大量購入や貯蓄をする機会を評価するよう求められます。調査は本質的に定性的です。これは、回答者が絶対的な数値を提供するのではなく、状況をより良く、より悪く、または変化なしとして評価することを意味します。

2つのコンポーネント(マイクロインデックスとマクロインデックス)は、同じフレームワーク内で計算されます。1つ目は個人金融に関する自信を反映し、2つ目はスウェーデン経済全体に関する意見を取り上げます。

100を超える値は、消費者の信頼と国の好ましい経済環境を示しています。よって、期待を上回る伸びは、スウェーデンクローナ相場にとってマイナスと見なすことができます。逆に、より低い値はSEK相場を押し下げる可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スウェーデン消費者信頼感 (Sweden Consumer Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
95.8
95.7
11月 2025
N/D
103.0
96.8
10月 2025
96.8
93.3
9月 2025
93.2
91.6
8月 2025
91.1
90.8
7月 2025
90.7
87.3
84.6
6月 2025
84.6
79.3
83.6
5月 2025
83.1
81.5
81.8
4月 2025
81.6
89.2
88.8
3月 2025
89.8
94.0
94.6
2月 2025
95.0
96.6
98.3
1月 2025
99.1
96.2
96.7
12月 2024
96.7
103.4
101.6
11月 2024
102.0
103.9
101.2
10月 2024
101.3
100.3
99.7
9月 2024
99.5
99.1
97.0
8月 2024
96.3
99.9
96.2
7月 2024
96.6
95.3
93.7
6月 2024
93.3
92.7
91.3
5月 2024
91.3
89.4
88.8
4月 2024
88.9
88.3
87.6
3月 2024
87.5
87.2
83.0
2月 2024
82.7
77.8
82.7
1月 2024
82.3
77.0
74.8
12月 2023
74.5
72.4
73.2
11月 2023
72.8
68.4
70.6
10月 2023
70.1
70.3
69.4
9月 2023
69.1
73.8
70.6
8月 2023
70.4
75.1
72.5
7月 2023
72.3
81.0
71.8
6月 2023
71.7
78.2
70.3
5月 2023
69.5
74.7
65.8
4月 2023
65.1
72.4
63.8
3月 2023
62.8
70.0
61.1
2月 2023
59.9
65.2
57.7
1月 2023
56.3
60.6
55.4
12月 2022
54.1
56.6
57.4
11月 2022
55.8
52.1
50.2
10月 2022
48.3
53.0
52.1
9月 2022
49.7
55.0
57.8
8月 2022
56.3
55.9
56.1
7月 2022
54.1
60.9
66.5
6月 2022
65.5
63.2
71.3
5月 2022
70.4
66.4
74.5
4月 2022
74.9
71.3
73.3
3月 2022
73.5
81.4
89.0
2月 2022
88.9
90.4
89.8
1月 2022
90.1
103.6
98.3
12月 2021
98.7
104.3
99.5
11月 2021
99.7
105.7
102.9
123
