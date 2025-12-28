スウェーデンの消費者信頼感指数(CCI)は、自国経済の安定性に対する消費者の信頼レベルを示しています。\指数は、国立経済研究所NIERが月の最初の2週間に実施した消費者調査に基づいて毎月計算されます。

NIERは毎月、電話調査で約1,500人のスウェーデンの市民をインタビューします。16歳から84歳の市民のランダムなサンプルが調査のために集められます。インタビュー中に、参加者は自分の財政状況、国の現在の経済状況、大量購入や貯蓄をする機会を評価するよう求められます。調査は本質的に定性的です。これは、回答者が絶対的な数値を提供するのではなく、状況をより良く、より悪く、または変化なしとして評価することを意味します。

2つのコンポーネント(マイクロインデックスとマクロインデックス)は、同じフレームワーク内で計算されます。1つ目は個人金融に関する自信を反映し、2つ目はスウェーデン経済全体に関する意見を取り上げます。

100を超える値は、消費者の信頼と国の好ましい経済環境を示しています。よって、期待を上回る伸びは、スウェーデンクローナ相場にとってマイナスと見なすことができます。逆に、より低い値はSEK相場を押し下げる可能性があります。

