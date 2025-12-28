カレンダーセクション

スウェーデン非金融法人ローン前年比 (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
3.0%
2.5%
最後の発表 重要性 実際 予測
3.0%
次の発表 実際 予測
スウェーデンの非金融法人向けローンは、前年同期と比較して、報告された月にスウェーデンのNFC（非金融法人）に発行されたローンの額の変化を反映しています。指数値は、スウェーデン統計局によって発表され、月次金融市場統計の一部として利用可能です。

非金融法人には、市場性のある商品や非金融サービスの生産に携わる企業が含まれます。この指標は、国の金融機関および金融機関がこのような企業に発行したすべてのローンを反映しています。2020年以降、統計には住宅金融機関およびAIF（代替投資ファンド）からのローンに関するデータも含まれます。

データはローンの規模別に公開されています。ローンサイズにより、借り手のタイプを間接的に推定できます。たとえば、大企業は通常、より大きなローンを要求します。また、公開はローンの種類によって2部に分かれています。

  • 卓越当座貸越および回転ローン
  • 当座貸越および回転ローンを除く、新規および再編されたローン

この指数は潜在的な生産を評価するために使用され、金利の変化を示し、消費者の気分を反映するものです。

指数の成長は、潜在的なインフレ成長と国民経済の金融部門と信用部門におけるより高い活動を示唆しています。したがって、NFCローンの増加はスウェーデンクローナ相場にとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

"スウェーデン非金融法人ローン前年比 (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
3.0%
2.5%
9月 2025
2.5%
2.8%
8月 2025
2.8%
2.7%
7月 2025
2.7%
1.7%
6月 2025
1.7%
2.0%
5月 2025
1.9%
1.5%
4月 2025
1.5%
0.5%
3月 2025
0.5%
0.1%
2月 2025
0.1%
-0.5%
1月 2025
-0.5%
-0.8%
12月 2024
-0.8%
-1.4%
11月 2024
-1.4%
-1.6%
10月 2024
-1.7%
-1.7%
9月 2024
-2.4%
-3.0%
8月 2024
-3.0%
-2.5%
7月 2024
-2.5%
-2.3%
6月 2024
-2.3%
-1.6%
5月 2024
-1.6%
-1.2%
4月 2024
-1.2%
-1.0%
3月 2024
-1.0%
-1.4%
2月 2024
-1.4%
-1.1%
1月 2024
-1.3%
0.3%
12月 2023
0.3%
1.4%
11月 2023
1.4%
2.8%
10月 2023
2.8%
3.9%
9月 2023
3.9%
5.1%
8月 2023
5.1%
7.0%
7月 2023
7.0%
8.0%
6月 2023
8.0%
7.8%
5月 2023
7.8%
8.8%
4月 2023
8.9%
10.3%
3月 2023
10.3%
12.8%
2月 2023
12.8%
14.8%
1月 2023
14.8%
13.7%
12月 2022
13.7%
16.0%
11月 2022
16.0%
16.4%
10月 2022
16.4%
16.7%
9月 2022
16.7%
15.4%
8月 2022
15.4%
14.5%
7月 2022
14.5%
14.2%
6月 2022
14.2%
13.8%
5月 2022
13.8%
12.1%
4月 2022
12.1%
11.1%
3月 2022
11.1%
8.8%
2月 2022
8.8%
7.2%
1月 2022
7.2%
7.1%
12月 2021
7.1%
4.3%
11月 2021
4.3%
3.6%
10月 2021
3.4%
2.4%
9月 2021
2.4%
1.2%
123
