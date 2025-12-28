スウェーデンの非金融法人向けローンは、前年同期と比較して、報告された月にスウェーデンのNFC（非金融法人）に発行されたローンの額の変化を反映しています。指数値は、スウェーデン統計局によって発表され、月次金融市場統計の一部として利用可能です。

非金融法人には、市場性のある商品や非金融サービスの生産に携わる企業が含まれます。この指標は、国の金融機関および金融機関がこのような企業に発行したすべてのローンを反映しています。2020年以降、統計には住宅金融機関およびAIF（代替投資ファンド）からのローンに関するデータも含まれます。

データはローンの規模別に公開されています。ローンサイズにより、借り手のタイプを間接的に推定できます。たとえば、大企業は通常、より大きなローンを要求します。また、公開はローンの種類によって2部に分かれています。

卓越当座貸越および回転ローン

当座貸越および回転ローンを除く、新規および再編されたローン

この指数は潜在的な生産を評価するために使用され、金利の変化を示し、消費者の気分を反映するものです。

指数の成長は、潜在的なインフレ成長と国民経済の金融部門と信用部門におけるより高い活動を示唆しています。したがって、NFCローンの増加はスウェーデンクローナ相場にとってプラスと見なすことができます。

