フランス3ヶ月BTF入札 (France 3-Month BTF Auction)
フランス
EUR, ユーロ
市場
|2.079%
2.088%
2.079%
前
3か月BTF債入札は、3か月で満期となるBTF財務省証券の利回りを表します。利回りはフランス政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。
2.079%
2.088%
2.069%
2.041%
2.027%
2.030%
2.010%
2.011%
1.987%
1.958%
1.999%
2.002%
2.007%
2.007%
1.989%
1.984%
1.974%
1.963%
1.952%
1.957%
1.977%
1.938%
1.940%
1.934%
1.957%
1.951%
1.948%
1.943%
1.985%
1.999%
2.042%
2.057%
2.072%
2.076%
2.121%
2.192%
2.212%
2.259%
2.328%
2.348%
2.395%
2.396%
2.423%
2.452%
2.475%
2.496%
2.608%
2.633%
2.691%
2.704%
