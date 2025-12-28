カレンダーセクション

EIA米国原油輸入量の変化 (EIA United States Crude Oil Imports Change)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
米国大統領エネルギー情報管理 (U.S. Energy Information Administration)
ビジネス
N/D 0.548 M
-0.719 M
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
エネルギー情報局（EIA） の原油輸入量変化指標は、過去1週間の原油輸入が増加したか減少したかを示します。

この指標は、米国エネルギー省のエネルギー情報管理局の週報に掲載されています。

EIAは、この報告書をWPSR（Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告）に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。

原油輸入に関するデータは、原油を次の地域に輸入するすべての荷受人によって提出されます。

  • 50州とコロンビア特別区
  • プエルトリコ、バージン諸島、グアム及びその他の米国領土
  • 50州とコロンビア特別区に所在する外国貿易地域
  • プエルトリコ、バージン諸島、グアムなどの米国領から50の州とコロンビア特別区まで

原油輸入の変化は、原油と石油製品の需要を特徴づけるものです。指数は原油相場に影響を及ぼす可能性がありますが、揮発性は通常短期間であり、重要ではありません。この指標は、他の重要な石油市場指標と組み合わせて解釈されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"EIA米国原油輸入量の変化 (EIA United States Crude Oil Imports Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
19 12月 2025
N/D
0.548 M
-0.719 M
12 12月 2025
-0.719 M
-1.862 M
0.212 M
5 12月 2025
0.212 M
1.880 M
-0.470 M
28 11月 2025
-0.470 M
0.560 M
1.046 M
21 11月 2025
1.046 M
-0.105 M
-0.614 M
14 11月 2025
-0.614 M
-0.649 M
0.849 M
7 11月 2025
0.849 M
-0.310 M
0.867 M
31 10月 2025
0.867 M
0.270 M
-1.025 M
24 10月 2025
-1.025 M
0.307 M
0.656 M
17 10月 2025
0.656 M
-0.283 M
-1.754 M
10 10月 2025
-1.754 M
-0.339 M
0.731 M
3 10月 2025
0.731 M
-0.239 M
0.071 M
26 9月 2025
0.071 M
1.162 M
1.596 M
19 9月 2025
1.596 M
-2.347 M
-3.111 M
12 9月 2025
-3.111 M
-0.019 M
0.668 M
5 9月 2025
0.668 M
0.412 M
0.434 M
29 8月 2025
0.434 M
0.321 M
0.299 M
22 8月 2025
0.299 M
0.103 M
-1.218 M
15 8月 2025
-1.218 M
-0.442 M
0.699 M
8 8月 2025
0.699 M
0.348 M
-0.794 M
1 8月 2025
-0.794 M
-0.600 M
1.317 M
25 7月 2025
1.317 M
0.738 M
-0.740 M
18 7月 2025
-0.740 M
0.556 M
-0.395 M
11 7月 2025
-0.395 M
0.093 M
-1.358 M
4 7月 2025
-1.358 M
1.217 M
2.940 M
27 6月 2025
2.940 M
0.512 M
0.531 M
20 6月 2025
0.531 M
-0.467 M
-1.747 M
13 6月 2025
-1.747 M
-0.509 M
0.451 M
6 6月 2025
0.451 M
0.256 M
0.389 M
30 5月 2025
0.389 M
1.213 M
-0.532 M
23 5月 2025
-0.532 M
0.456 M
0.110 M
16 5月 2025
0.110 M
-0.907 M
0.422 M
9 5月 2025
0.422 M
-0.898 M
0.673 M
2 5月 2025
0.673 M
1.289 M
-0.663 M
25 4月 2025
-0.663 M
-0.069 M
1.139 M
18 4月 2025
1.139 M
-0.853 M
-2.044 M
11 4月 2025
-2.044 M
-0.075 M
0.360 M
4 4月 2025
0.360 M
0.412 M
0.999 M
28 3月 2025
0.999 M
0.743 M
0.845 M
21 3月 2025
0.845 M
-0.494 M
-1.439 M
14 3月 2025
-1.439 M
-0.438 M
0.503 M
7 3月 2025
0.503 M
-0.577 M
-0.054 M
28 2月 2025
-0.054 M
0.114 M
0.292 M
21 2月 2025
0.292 M
-0.329 M
-0.961 M
14 2月 2025
-0.961 M
-0.960 M
-0.184 M
7 2月 2025
-0.184 M
-0.379 M
-0.178 M
31 1月 2025
-0.178 M
-0.079 M
0.532 M
24 1月 2025
0.532 M
0.195 M
0.184 M
17 1月 2025
0.184 M
0.143 M
-1.304 M
10 1月 2025
-1.304 M
-0.147 M
0.278 M
12345678...11
