エネルギー情報局（EIA） の原油輸入量変化指標は、過去1週間の原油輸入が増加したか減少したかを示します。

この指標は、米国エネルギー省のエネルギー情報管理局の週報に掲載されています。

EIAは、この報告書をWPSR（Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告）に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。

原油輸入に関するデータは、原油を次の地域に輸入するすべての荷受人によって提出されます。

50州とコロンビア特別区

プエルトリコ、バージン諸島、グアム及びその他の米国領土

50州とコロンビア特別区に所在する外国貿易地域

プエルトリコ、バージン諸島、グアムなどの米国領から50の州とコロンビア特別区まで

原油輸入の変化は、原油と石油製品の需要を特徴づけるものです。指数は原油相場に影響を及ぼす可能性がありますが、揮発性は通常短期間であり、重要ではありません。この指標は、他の重要な石油市場指標と組み合わせて解釈されます。

直近値: