経済指標カレンダー
米国コア耐久財受注前月比 (United States Core Durable Goods Orders m/m)
|中
|0.2%
|0.2%
|
0.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.3%
|
0.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
コア耐久財受注（Core Durable Goods Orders）前月比は、報告月の前月と比較した米国耐久財製造業者が受注した受注額を反映します。耐久財とは家具、電気器具などで、3年以上もつことが予想されます。
運輸業の生産は計算から除外されています。
指標の計算には、必須の法的文書（契約、手紙、小切手など）によって確認された新規注文のみが含まれます。取り消された注文は報告に含まれません。
処理のためのデータは、92業種を代表する5千社以上の耐久財メーカーの調査から収集されています。
耐久財受注は産業生産の先行指標です。通常、企業や消費者は、経済成長を確信しているときにそのような注文を作成します。さらに、耐久財の生産には、非耐久財よりも時間がかかります。したがって、この報告書は投資家が工業企業の短期的な負荷の予測を準備するために、またエンジニアリング、技術生産などへの投資の可能性を評価するために使用することができます。
商品のコストが高いためにデータの揮発性は非常に高く、通常、数ヶ月間のデータが分析されます。耐久財注文数の増加は、米ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国コア耐久財受注前月比 (United States Core Durable Goods Orders m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用