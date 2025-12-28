マークイット統合PMI(Markit Composite PMI)は、製造業及びサービス業における民間企業の労働条件の変化に関する月次概略報告書です。指標の計算は、多くの企業の代表者の調査に基づいています。各回答は、会社の規模及び会社が属するサブ部門の総生産またはサービスへの貢献度に応じて重み付けされます。したがって、大企業による指標値計算への貢献が大きくなります。この指数は、国での事業環境を反映しており、50を超える値はユーロの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

"マークイットフランス複合購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。