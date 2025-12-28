エネルギー情報管理局（EIA）の留出物在庫変化指標は、米国における石油製品の需要を特徴づけています。この指標は、間接的に原油消費に関連しています。留出物は、従来の蒸留操作で生成された留分の1つです。留出物にはいくつかのタイプのディーゼル燃料が含まれます。蒸留燃料は、自動車、鉄道機関車、農業機械に使用されます。

この指標は、米国エネルギー省のエネルギー情報管理局の週報に掲載されています。

EIAは、この報告書をWPSR（Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告）に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。

蒸留燃料貯蓄量の変化は、米国の石油製品需要の強さを特徴づけるものです。したがって、株価の週次的な伸びは弱い需要を示します。

指標の季節的な揺れは高く、夏の農業機械輸送燃料としての蒸留物の使用が指標を増加させます。しかし、指標値の原油価格への影響は低いです。経済学者は、これらを他の重要な石油市場指標との関連でのみ分析します。

