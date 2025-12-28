経済指標カレンダー
マークイット/CIPS英国複合購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))
マークイット統合PMI(Markit Composite PMI)は、製造業及びサービス業における民間企業の労働条件の変化に関する月次概略報告書です。指標の計算は、多くの企業の代表者の調査に基づいています。各回答は、会社の規模及び会社が属するサブ部門の総生産またはサービスへの貢献度に応じて重み付けされます。したがって、大企業による指標値計算への貢献が大きくなります。この指数は、国での事業環境を反映しており、50を超える値はポンドの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
"マークイット/CIPS英国複合購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025 予備的
N/D
51.2
11月 2025
51.2
50.5
11月 2025 予備的
50.5
52.2
10月 2025
52.2
51.1
10月 2025 予備的
51.1
50.1
9月 2025
50.1
51.0
9月 2025 予備的
51.0
53.5
8月 2025
53.5
53.0
8月 2025 予備的
53.0
51.5
7月 2025
51.5
51.0
7月 2025 予備的
51.0
52.0
6月 2025
52.0
50.7
6月 2025 予備的
50.7
50.3
5月 2025
50.3
49.4
5月 2025 予備的
49.4
48.5
4月 2025
48.5
48.2
4月 2025 予備的
48.2
51.5
3月 2025
51.5
52.0
3月 2025 予備的
52.0
50.5
2月 2025
50.5
50.5
2月 2025 予備的
50.5
50.6
1月 2025
50.6
50.9
1月 2025 予備的
50.9
50.4
12月 2024
50.4
50.5
12月 2024 予備的
50.5
50.5
11月 2024
50.5
49.9
11月 2024 予備的
49.9
51.8
10月 2024
51.8
51.7
10月 2024 予備的
51.7
52.6
9月 2024
52.6
52.9
9月 2024 予備的
52.9
53.8
8月 2024
53.8
53.4
8月 2024 予備的
53.4
52.8
7月 2024
52.8
52.7
7月 2024 予備的
52.7
52.3
6月 2024
52.3
51.7
6月 2024 予備的
51.7
53.0
5月 2024
53.0
52.8
5月 2024 予備的
52.8
54.1
4月 2024
54.1
54.0
4月 2024 予備的
54.0
52.8
3月 2024
52.8
52.9
3月 2024 予備的
52.9
53.0
2月 2024
53.0
53.3
2月 2024 予備的
53.3
52.9
1月 2024
52.9
52.5
1月 2024 予備的
52.5
52.1
12月 2023
52.1
51.7
12月 2023 予備的
51.7
50.7
11月 2023
50.7
50.1
