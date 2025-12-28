経済指標カレンダー
ネーションワイド英国住宅価格指数(HPI)前月比 (Nationwide United Kingdom House Price Index (HPI) m/m)
|中
|0.3%
|0.1%
|
0.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.2%
|
0.3%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
Nationwide住宅価格指数（HPI）前月比は、世界最大の住宅金融組合と英国最大の住宅ローンサービスプロバイダーの1社によって発行されています。これは、1952年以来Nationwideによって収集されたデータに基づいて、報告月の居住用不動産の平均価格の前月と比較した変化を示すものです。
HPIの情報はNationwideの貸与データから得られます。現金で支払われる不動産取引はサンプルデータに含まれていません。冬季は価格の上昇が鈍化し、春/夏は市場活動の変化により高騰する傾向があるため、指数は季節調整されています。
住宅価格は、物件の特性（部屋の大きさや部屋数）、住宅がある地区の種類など、その特性に依存します。したがって、平均住宅価格は単純算術平均ではなく、ヘドニック回帰を使用して計算されます。これにより、平均的な「典型的な」英国の家の価格とその時間の経過に伴う変化を計算することができます。この「典型的な」家は物理的に存在しません。 それは、与えられた特性を持つある種のモデルを表し、これが次に数式で使用されます。
いくつかのトランザクションタイプは、統計的な画像を歪める可能性があるため、計算から除外されます。以下の登録は計算から除外されています。
- リファイナンスとさらなる前貸し
- 賃貸物件の購入
- 割引価格で販売を購入する権利を持つ物件
Nationwide住宅価格指数は、英国住宅市場の代替インフレ指数です。国家統計局が提供するHPIに対しての利点は、より大きいデータサンプリング（1952年以来の価格変化統計を収集）です。弱点はデータソースが限られていること（Nationwideが発行した住宅ローンのみ）です。
インデックスの伸びは、不動産市場のインフレ率が上昇していることを示しているため、ポンド相場にプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ネーションワイド英国住宅価格指数(HPI)前月比 (Nationwide United Kingdom House Price Index (HPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用