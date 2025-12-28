カレンダーセクション

米6か月債入札 (United States 6-Month Bill Auction)

米国
USD, 米ドル
米国大統領財務省 (United States Department of the Treasury)
3.485%
3.495%
3.485%
6ヶ月債入札は、6ヶ月で満期となる財務省証券の利回りを表します。利回りは米国政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。

"米6か月債入札 (United States 6-Month Bill Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3.485%
3.495%
3.495%
3.580%
3.580%
3.635%
3.635%
3.670%
3.670%
3.710%
3.710%
3.690%
3.690%
3.700%
3.700%
3.640%
3.640%
3.660%
3.660%
3.685%
3.685%
3.695%
3.695%
3.715%
3.715%
3.705%
3.705%
3.715%
3.715%
3.730%
3.730%
3.880%
3.880%
3.915%
3.915%
3.945%
3.945%
3.970%
3.970%
3.980%
3.980%
4.120%
4.120%
4.115%
4.115%
4.125%
4.125%
4.145%
4.145%
4.145%
4.145%
4.110%
4.110%
4.120%
4.120%
4.155%
4.155%
4.150%
4.150%
4.150%
4.150%
4.160%
4.160%
4.140%
4.140%
4.105%
4.105%
4.090%
4.090%
4.065%
4.065%
4.050%
4.050%
4.060%
4.060%
4.000%
4.000%
4.070%
4.070%
4.085%
4.085%
4.100%
4.100%
4.075%
4.075%
4.135%
4.135%
4.180%
4.180%
4.220%
4.220%
4.185%
4.185%
4.155%
4.155%
4.140%
4.140%
4.165%
4.165%
4.180%
