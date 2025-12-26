経済指標カレンダー
ノルウェーの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|期次
|失業率
|4.5%
|11月 2025
|4.4%
|月次
|CPI前年比
|3.0%
|11月 2025
|3.1%
|月次
|ノルウェー中央銀行金利決定
|4.00%
|4.00%
|商品貿易収支
|Kr41.315 B
|11月 2025
|Kr56.090 B
|月次
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 00:00, NOK, ボクシングデー
2025.12.29 07:00, NOK, 小売売上高前月比, 予測: 0.0%, 前: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, 小売売上高前年比, 予測: 3.9%, 前: 3.3%
2026.01.01 09:00, NOK, DNB/NIMA製造業PMI, 予測: 51.6, 前: 53.0
経済指標
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|GDPメインランド前期比
|0.1%
|3 Q 2025
|0.5%
|期次
|国内総生産前年比
|2.1%
|3 Q 2025
|-0.6%
|期次
|国内総生産前期比
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|NAV失業率n.s.a.
|2.1%
|12月 2025
|2.1%
|月次
|NAV失業率の変化
|22.714 K
|12月 2025
|23.206 K
|月次
|失業率
|4.5%
|11月 2025
|4.4%
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|3.0%
|11月 2025
|3.1%
|月次
|CPI前月比
|0.1%
|11月 2025
|0.1%
|月次
|PPI前年比
|-8.1%
|11月 2025
|-6.9%
|月次
|PPI前月比
|2.0%
|11月 2025
|0.1%
|月次
|コアCPI前年比
|3.0%
|11月 2025
|3.4%
|月次
|コアCPI前月比
|-0.3%
|11月 2025
|0.6%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|ノルウェー中央銀行外為購入(毎日)
|Kr-0.150 B
|8月 2025
|Kr-0.150 B
|月次
|ノルウェー中央銀行金利決定
|4.00%
|4.00%
|一般公的国内貸付債務前年比
|3.9%
|11月 2025
|3.9%
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|商品貿易収支
|Kr41.315 B
|11月 2025
|Kr56.090 B
|月次
|経常収支
|Kr174.541 B
|3 Q 2025
|Kr179.255 B
|期次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|DNB/NIMA製造業PMI
|53.0
|11月 2025
|47.7
|月次
|ノルウェー中央銀行地域ネットワーク - 出力の増加
|0.40
|3 Q 2025
|0.40
|期次
|工業生産前年比
|2.3%
|10月 2025
|2.9%
|月次
|工業生産前月比
|-0.9%
|10月 2025
|-1.4%
|月次
|産業信頼感
|-0.3
|3 Q 2025
|0.4
|期次
|鉱工業生産前年比
|5.1%
|10月 2025
|20.7%
|月次
|鉱工業生産前月比
|-2.8%
|10月 2025
|3.7%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|家計支出前年比
|3.8%
|6月 2025
|6.6%
|月次
|家計支出前月比
|1.3%
|6月 2025
|0.5%
|月次
|小売売上高前年比
|3.3%
|10月 2025
|3.7%
|月次
|小売売上高前月比
|0.1%
|10月 2025
|-0.5%
|月次
|消費者信頼感
|N/D
|4 Q 2025
|-3.6
|期次
|ハウジング
|最後
|参照
|前
|頻度
|HPI n.s.a. 前月比
|-0.2%
|11月 2025
|-0.4%
|月次
|HPI s.a. 前月比
|0.7%
|11月 2025
|0.6%
|月次
|住宅価格指数前年比
|6.2%
|11月 2025
|5.8%
|月次