ノルウェーの経済カレンダーと指標

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 1.1% 3 Q 2025 1.2% 期次
失業率 4.5% 11月 2025 4.4% 月次
CPI前年比 3.0% 11月 2025 3.1% 月次
ノルウェー中央銀行金利決定 4.00% 4.00%
商品貿易収支 Kr​41.315 B 11月 2025 Kr​56.090 B 月次

2025.12.26 00:00, NOK, ボクシングデー
2025.12.29 07:00, NOK, 小売売上高前月比, 予測: 0.0%, 前: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, 小売売上高前年比, 予測: 3.9%, 前: 3.3%
2026.01.01 09:00, NOK, DNB/NIMA製造業PMI, 予測: 51.6, 前: 53.0

GDPメインランド前期比 0.1% 3 Q 2025 0.5% 期次
国内総生産前年比 2.1% 3 Q 2025 -0.6% 期次
国内総生産前期比 1.1% 3 Q 2025 1.2% 期次
NAV失業率n.s.a. 2.1% 12月 2025 2.1% 月次
NAV失業率の変化 22.714 K 12月 2025 23.206 K 月次
失業率 4.5% 11月 2025 4.4% 月次
CPI前年比 3.0% 11月 2025 3.1% 月次
CPI前月比 0.1% 11月 2025 0.1% 月次
PPI前年比 -8.1% 11月 2025 -6.9% 月次
PPI前月比 2.0% 11月 2025 0.1% 月次
コアCPI前年比 3.0% 11月 2025 3.4% 月次
コアCPI前月比 -0.3% 11月 2025 0.6% 月次
ノルウェー中央銀行外為購入(毎日) Kr​-0.150 B 8月 2025 Kr​-0.150 B 月次
ノルウェー中央銀行金利決定 4.00% 4.00%
一般公的国内貸付債務前年比 3.9% 11月 2025 3.9% 月次
商品貿易収支 Kr​41.315 B 11月 2025 Kr​56.090 B 月次
経常収支 Kr​174.541 B 3 Q 2025 Kr​179.255 B 期次
DNB/NIMA製造業PMI 53.0 11月 2025 47.7 月次
ノルウェー中央銀行地域ネットワーク - 出力の増加 0.40 3 Q 2025 0.40 期次
工業生産前年比 2.3% 10月 2025 2.9% 月次
工業生産前月比 -0.9% 10月 2025 -1.4% 月次
産業信頼感 -0.3 3 Q 2025 0.4 期次
鉱工業生産前年比 5.1% 10月 2025 20.7% 月次
鉱工業生産前月比 -2.8% 10月 2025 3.7% 月次
家計支出前年比 3.8% 6月 2025 6.6% 月次
家計支出前月比 1.3% 6月 2025 0.5% 月次
小売売上高前年比 3.3% 10月 2025 3.7% 月次
小売売上高前月比 0.1% 10月 2025 -0.5% 月次
消費者信頼感 N/D 4 Q 2025 -3.6 期次
HPI n.s.a. 前月比 -0.2% 11月 2025 -0.4% 月次
HPI s.a. 前月比 0.7% 11月 2025 0.6% 月次
住宅価格指数前年比 6.2% 11月 2025 5.8% 月次